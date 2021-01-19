國安法｜歐盟27國派員旁聽民主派案件　批立法影響歐盟與中國關係

涉及去年反修例風波的案件陸續在各級法院處理。有傳媒今（19日）報道指，歐盟因應對《港區國安法》的關注，自去年中起派員旁聽民主派人士被控涉嫌違反《國安法》和《公安條例》的相關案件。

歐盟發言人回覆傳媒查詢時證實，27個成員國去年7月24日同意就《港區國安法》採取聯合行動，歐盟駐港澳辦事處及其他在港有外交事務的成員國，早前已開始派員旁聽民主派被指違反《國安法》和《公安條例》的案件。

發言人又指，歐盟27國的聯合行動還包括：考慮根據《國安法》帶來的後果採取相應難民、移民、簽證和居留權政策；進一步監察和限制特定的敏感器材和科技在港使用，以及進一步支持及與香港的公民社會聯繫。