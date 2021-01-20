建制狙擊新大樓撥款　中大有意改地契限公眾進入　加強實驗室保安

立法會工務小組今（20日）討論中文大學及香港大學工程撥款，涉及約25億元，包括在中大興建綜合科研實驗大樓。中大副校長（行政）及秘書長吳樹培指，已加強實驗室安全，並與警方緊密溝通。他提到，目前中大地契條款允許公眾人士進入校園，昨日有議員提及可修改地契，以加強保安，校方亦有此想法，希望往後可獲議員支持。

民建聯議員周浩鼎問及，新大樓與內地有關實驗室合作，擔心可能被人「搞破壞、搗國家米」，對國家項目做「惡作劇」，「搞唔掂我驚我哋對國家唔住」，要求在保安上有「額外保護」。