建制狙擊新大樓撥款　中大有意改地契限公眾進入　加強實驗室保安

撰文：羅堃怡
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立法會工務小組今（20日）討論中文大學及香港大學工程撥款，涉及約25億元，包括在中大興建綜合科研實驗大樓。中大副校長（行政）及秘書長吳樹培指，已加強實驗室安全，並與警方緊密溝通。他提到，目前中大地契條款允許公眾人士進入校園，昨日有議員提及可修改地契，以加強保安，校方亦有此想法，希望往後可獲議員支持。
民建聯議員周浩鼎問及，新大樓與內地有關實驗室合作，擔心可能被人「搞破壞、搗國家米」，對國家項目做「惡作劇」，「搞唔掂我驚我哋對國家唔住」，要求在保安上有「額外保護」。
中大計劃包括興建一座9層高的科研實驗大樓，提供約12,000平方米淨作業樓面面積，主要用戶為中文大學理學院，涉款約14億元。港大則申請興建教職員宿舍、 資訊科技大樓，分別涉款5.9億元及4.8億元。
本身是中大校友的經民聯梁美芬則指，有實驗室的大學風險最高，中大、理大曾出現「災難性事件」，強調大學非「法外之地」，管理者有責任確保校園內沒有違法行為，若校方無能力處理校園情況，應報警求助，指大學並非「無王管」。
▼前年11月中大警民激烈衝突▼
身兼中大校董的工聯會麥美娟亦關注學校保安問題，指大學校園前年被衝擊，而中大今次建造的實驗大樓接近吐露港公路，擔心有人進入大樓破壞。
工務小組最終在12票贊成、2票反對下通過，反對者為建制派何君堯、熱血公民鄭松泰。