麥美娟致信段崇智　批中大核心價值漸失　盼洗「暴大」污名

工聯會立法會議員麥美娟今(28日)寫公開信致函中文大學校長段崇智，指中大近日在國際排名上下跌３位，不少僱主聲明不錄用有關畢業生，令好感到心痛。她又提及去年反修例運動中，中大學生有份參與的抗爭活動，呼籲校方展示捍衛核心價值的決心，洗脫「暴大」污名。

中大校長段崇智在反修例期間曾與學生對話。（資料圖片）

麥美娟在信中引述Quacquarelli Symonds公布的亞洲大學排名，指中大下跌三位至全亞洲排名13，而很多僱主亦點名不錄用中大畢業生，令她感到心痛。

她批判中大學生「以暴力自居，自詡為暴大學生」，認為母校校訓「博文約禮」四子已消散。麥美娟指中大校訓的「博文」不只是指學科知識，亦包括對世界的認知，建立獨立思考，「但是我眼見不少學弟、學妹，在這場政治風暴中深陷旋渦，甚至用謊言和暴力，去演繹別人灌輸的口號式信念失去了獨立思考能力也損失了青年人純真的心智。」

她認為該校校長段崇智去年獲選泰晤士高等教育年度人物，是風光的個人榮耀，但就稱中大核心價值逐漸消失，並反映在國際排名，以及僱主點名不錄用的事實上，期望校方捍衛核心價值，「期望校方展示捍衛學校核心價值的決心，秉持創校學者一直以來以育人為本的信念，培養學生『博文約禮』的精神。」