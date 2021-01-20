律政司聘主控代David Perry　鄭若驊轟英國不公：勿低估外國壓力

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-20 15:41

律政司早前聘請英國御用大律師David Perry來港，為前年8月壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘等人涉非法集結一案擔任主控，但英國外相藍韜文日前批評David Perry「唯利是圖」。 律政司今日（20日）發聲明，指有不斷來自英國社會的壓力和批評，律政司決定委聘另一名律師如期處理案件，又批評英國社會的批評，片面與《港區國安法》混為一談。 律政司司司長鄭若驊見記者時表示，已聘用一名本地律師處理案件，目前不會透露對方身份。她指，英國不同媒體有很多批評、攻擊，非常不公平，又否認低估社會關注度，「我們是感到驚訝，竟然一個鼎鼎大名御用大律師來港接案，會引起很多不公平、偏頗的攻擊？」

鄭若驊指，英國很多傳媒對David Perry作出批評和施壓，對David Perry非常不公平。（歐嘉樂攝）

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鄭若驊指，英國很多傳媒對David Perry作出批評和施壓，對David Perry非常不公平，更形容藍韜文對Perry的批評是「可恥的（disgraceful）」。被問到是否低估聘請David Perry惹來的關注，她指David Perry是一名鼎鼎大名的大律師，他來港只是做大律師應做的事，卻遭受如此不公的對待，強調律政司並無低估外國的壓力，又指律政司將會盡最大努力，抵抗外國政客等予律政司的壓力，堅守《基本法》63條賦予的獨立檢控權和責任。

被問到為何當初要聘請海外大律師，鄭若驊指，律政司一向優先聘請本地律師，不過由於案件複雜，加上判決對本地法律的發展有幫助，遂外聘David Perry到港，又指外聘大律師是需要法庭批准，「唔係我哋（律政司）話請就請。」由於Perry退出案件，因應案件即將開審，律政司以公眾利益為原則，已聘用一名本地律師處理案件。

報道指，律政司刑事檢控科高級助理刑事檢控專員余國慧已辭職，將隨加籍丈夫回加國定居，是三年來第四位律政司「高層」。鄭若驊否認律政司內部管理出現問題，指大家應以平常心看待事件，指律政司經常有人事變更，有人轉到私人執業，有人從事其他工作，亦有人移民，有人辭職不是「特別事幹」，強調律政司內部所有人員均以「司法公義，普惠共享」為工作目標。