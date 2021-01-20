預算案｜實政圓桌倡全民派八千　研設「富人稅」增股息、紅酒稅收

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-20 13:50

《財政預算案》下月24日公布，實政圓桌立法會議員田北辰昨日聯同成員與財政司司長陳茂波會面，提交16項《財政預算案》建議，包括向巿民發放8千元現金，又促請政府研究各地電子消費券經驗，在疫情後派發4千元現金券或1萬元「倍數券」。 稅制方面，實政圓桌認為庫房日漸空虛下，政府應認真看待擴闊稅基。田北辰指，他已委託立法會秘書處研究其他國家和地區的「富人稅」稅項，包括累進式的資產增值稅、股息稅、紅酒稅等，日後待報告完成，將向政府提出更具體建議。他又透露，早前透過短訊諮詢數萬名支持者意見，當中近半人認同引入新稅種的建議。

田北辰昨聯同實政圓桌葵青區議員徐曉杰、社區幹事莊豪鋒、鄭捷彬、潘俊恩、陳學軒，向陳茂波提交《預算案》建議。

建議書指，為振興本港經濟，政府必須從速研究各地電子消費券經驗，包括「現金券」、「倍數券」，待本港新冠疫苗普及疫情受控後發放。被問到陳茂波對派錢及消費券有何看法，田北辰拒透露，「唔可以講佢有乜反應」。

實政圓桌其他建議包括為清貧學生提供2千元津貼；增「特別愛增值」計劃及每月最多5800元的特別津貼名額至5萬個，幫助失業人士；持續進修基金資助增至3萬元；為當值期間受感染醫護提供5萬元補助金；代繳公屋租金3個月；社會保障出「雙糧」等。

倡政府每年100億元交通費收入補貼市民

此外，實政圓桌亦提出，要求政府將交通費「專款專用」設立新帳目，將每年100億元的交通費收入，指定在交通項目上補貼巿民；善用羅湖站土地改建公營房屋；將深港河套區創科園宿舍由原訂3千個增建至1萬個等；並建議考慮為全民免費或資助接種季節性流感疫苗。