預算案︱新民黨倡政府減開支2%　上調博彩稅、股票買賣印花稅

新一份《財政預算案》下月公布，新民黨今（18日）與財政司司長陳茂波會面，就《預算案》提出多項開源節流建議，包括減少政府開支2%、上調博彩稅及股票買賣印花稅等。 新民黨主席葉劉淑儀指，不建議政府「派錢」，反而應集中資源幫助有需要人士，建議設立失業援助金，向因疫情失業的人士提供每月6000元援助，以及引入租住居所租金扣稅等。

新民黨主席葉劉淑儀指，不建議政府「派錢」，反而應集中資源幫助有需要人士，建議設立失業援助金。（歐嘉樂攝）

倡政府減開支料節省114億元

葉劉淑儀說，受疫情影響，全港百業蕭條，特區政府面對龐大財赤，因此向政府就開源節流建議。她稱，港府在1998年亞洲金融風暴及2003年沙士期間，曾要求政府部門削減開支，建議政府在2021-22年度，同樣減少政府經營開支2％，估計可節省約114億元。

葉劉指，香港奉行簡單低稅制，可增加的稅項有限，建議政府上調博彩稅，將足球比賽投注稅率由50%提升至80%；賽馬投注稅率由72.5%至75%提升到75%至80%。她說，馬會曾提出增設NBA籃球賽等的投注，新民黨不反對有關做法。

她續稱，疫情下股票市場仍然活躍，建議上調股票買賣印花稅，相信不會對交投量，以及企業來港上市有影響。

陳茂波。（資料圖片）

不建議「派錢」 失業援助金是建制派共識

葉劉又指，在政府目前財政狀況下，不建議政府「派錢」，認為應將資源集中幫助有需要人士，而設立失業援助金是建制派共識。新民黨建議由今年1月起向受疫情影響失去工作的人士，發放每月6,000元的援助，為期半年，不設人息審查，並以個人為申請單位以簡化審批程序。

另外，新民黨提出引人租住居所租金扣稅，參考居所貸款利息扣除，為正租用房屋居住的市民提供租金扣稅，以及引入聘請外傭開支扣稅，最高限額為55,000元，約等於聘請一位外傭的全年工資開支。

針對租金問題，新民黨建議政府以稅務措施介入租金市場，為減租的業主提供利得稅扣減，若業主轄下商鋪整體租金水平下調每15%，便獲1%利得稅減免；若租金減幅達50%，可獲5%利得稅減免。

葉劉淑儀稱，陳茂波在會上表示會考慮新民黨的建議，尤其是失業援助金，政府會再作研究。