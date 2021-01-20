2元乘車優惠｜民建聯調查：逾六成人支持落實　再促推失業援助金

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-20 13:54

立法會今（20日）起一連三日辯論《施政報告》致謝議案，民建聯今公布《施政報告你點睇》民意調查，結果顯示最多受訪者支持民建聯提出「設立失業援助金」和「再派發現金不少於五千元刺激消費」的建議。 民建聯立法會議員鄭泳舜表示，已多次向政府反映要以失業援助金作「火車頭」，協助失業人士。對於特首林鄭月娥和勞福局局長羅致光均指，無意推出失業援助金，正研究放寬申請在職家庭津貼門檻，鄭泳舜稱，同意放寬津貼門檻，但認為無助解決失業問題，強調失業援助金是刻不容緩。

民建聯副秘書長黎榮浩表示，不少家庭處於水深火熱，不少人期望政府能提供協助，「有筆錢畀佢地渡過新年難關」。 （羅家晴攝）

民建聯在去年11月27日至12月10日，以實體和電子問卷隨機訪問573名受訪者。結果顯示，有67%受訪者支持逐步落實60歲或以上人士2元乘車優惠計劃、逾50%受訪者支持港鐵車費8折優惠至2021年3月，以及「乘車補貼」每月門檻低至200元至2021年6月底。

民建聯副秘書長黎榮浩表示，不少家庭處於水深火熱，不少人期望政府能提供協助，「有筆錢畀佢哋渡過新年難關」。

對於政府未來施政工作，逾六成人認為政府應專注防疫工作、逾半受訪者認為全民強制檢測是抗疫工作的方向。民建聯立法會議員柯創盛認為，政府應就注射疫苗的安排增加透明度，同時建議除早前政府列明的優先注射群組外，應讓前線清潔工友、保安等優先接種疫苗。

。鄭泳舜稱，同意放寬在職家庭津貼門檻，但認為無助解決失業問題，強調失業援助金是刻不容緩。（羅家晴攝）

民建聯同時建議政府應就九龍東交通問題，訂立短中、長期的紓緩措施，並盡快公布九龍東鐵路線的規劃詳情。民建聯又指，教育局應加強德育、公民和國民教育，促教育局就改革通識科內容盡快與各持分者和大學協調，以趕及2021年9月新學期推行。