水務署收年費現「天價帳單」　民建聯批「裝彈弓」促豁免5%附加費

政情
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民建聯接獲市民反映今季收到「天價水費單」，須繳交的水費較以往高出數倍。民建聯批評水務署以一整年計算收費不合理，令基層市民難以負擔。

該黨促請政府酌情延長逾期繳款限期，以及豁免5%的附加費用，又建議政府在《財政預算案》豁免至少一期水費，並盡快為市民安裝智能電子水錶。

民建聯天水圍南分區委員會副主席司徒駿軒表示，近日接獲超過20名市民反映，今季水費單收費較以往多出數倍，令市民「嚇一跳」。他說，由於去年公務員不時在家工作，今季水費單要一併收回前兩季的水費，以致有市民收到過千元水費單，行為儼如向市民「裝彈弓」。

獨居的徐生說，自己月入不足一萬元，過往每季只須繳交十多元水費，但每季卻被要求繳付1400多元水費。司徒駿軒指，徐生今季要繳交的水費較以往多出80倍，質疑水務署「計錯數」，要繳付過千元水費亦令徐生出現嚴重財政困難，批評水務署在過年前向市民「開天殺價」，做法無情。

司徒駿軒要求水務署人性化處理今次事件，酌情延長逾期繳款限期，及豁免5%的附加費用。

倡《預算案》豁免至少一期水費　盡快為市民安裝智能電子水錶

民建聯立法會議員梁志祥指，水務署職員在疫情下不抄水錶，只靠「估錶」計算水費，質疑水務署計算部分市民水費時出錯，導致今期要多交幾十倍水費。他又指，水務署以一整年計算收費並不合理，建議政府容許分期繳付水費，並在《財政預算案》提出豁免至少一期，即4個月的水費。

該黨立法會議員周浩鼎促請政府盡快為市民安裝智能電子水錶，以更準確測量住戶用水量，避免再有「天價帳單」的情況出現。

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