首表明區議員納入宣誓修例　曾國衞：農曆年後交草案予立會

撰文： 羅家晴 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-21 19:14

立法會今天（21日）繼續辯論《施政報告》致謝動議，經過兩天辯論，已完成首個辯論環節，明天（22日）完成第二環節辯論便會付諸表決。 政制及內地事務局局長曾國衞發言時，首度表明區議員將被涵入《宣誓及聲明條例》，當局計劃在農曆年後提交草案予立法會。 工聯會郭偉强發言時指引用流行病學家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）在英國《衛報》的言論，他一度稱「《衛報》啦，相信都係世界衛生組織（世衛）嘅報章」，言論惹來爭議。

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曾國衛：區議員宣誓安排納入修例 新年後將提交草案

曾國衞表示，政府正進行《基本法》第104條的修訂工作，修訂方向包括宣誓要求和重新宣誓的安排、監誓人安排、違反誓言行為的法律後果及相關法定程序。曾國衞認為，區議員應屬《港區國安法》第6條中的「公職人員」，故決定將公職人員宣誓的修例工作範圍中，涵蓋區議員宣誓安排，他預計農曆新年後會將相關條例草案交到立法會審議。

對於現行選舉制度，曾國衛稱當局正檢視制度及安排，計劃修訂相關法例完善現有安排。他指香港作為關愛共融社會，有需要為行動不便人士、長者、孕婦設特別輪候隊伍。至於境外投票，他稱留意到社會認為應為他們提供便利的投票安排，政府會積極研究可行性，但強調會涉及法律及實際操作問題，政府會實事求是地研究。

陳茂波料本港下半年有較強的復蘇能力

財政司司長陳茂波表示，在疫情持續情況下，無可避免要持續較緊的防疫措施，他相信本港上半年經濟仍面對較大挑戰，隨防疫工作發揮作用和疫苗獲得廣泛接種的話，香港下半年期望有較強的復甦動力，但疫情發展仍是關鍵。陳茂波又指，現時環球經濟仍有不少風險，包括新一屆美國政府的外交和經濟政策走向對中美關係的影響、全球地緣政治局勢變化等，強調政府會時刻保持警惕。

曾國衞表示，將於農曆新年後提交《宣誓及聲明條例》草案。（李澤彤攝）

郭偉強稱英國《衛報》 「相信都係世界衛生組織嘅報章」

工聯會郭偉强發言稱，現時互聯網發達，不少人會散播謠言，又引用工聯會早前做的「十大假新聞」調查等。新民黨主席葉劉淑儀在郭發言期間提出規程問題，稱現時是辯論致謝議案，質疑郭偉强利用相關時間鼓吹自己的立法建議，要求代主席馬逢國問郭偉强發言是否與《施政報告》有關，郭就稱與《施政報告》有關。

葉劉提規程指郭偉强離題

郭偉强其後打算引用流行病學家庫哈爾斯基（Adam Kucharski）在英國《衛報》的言論，但他稱「衛報啦，相信都係世界衛生組織（世衛）嘅報章」，並稱打擊網絡謠言的最好方法，就好似對待真正病毒一樣對待他們。

葉劉淑儀提出規程問題，質疑郭偉強利用相關時間鼓吹自己的立法建議，要求代主席馬逢國問郭偉強發言是否與《施政報告》有關，郭就稱與《施政報告》有關。

陳沛然冀有權力的人 勿以「有事鍾無艷，無事夏迎春」態度對待醫護

醫學界陳沛然表示，因疫情延任一年立法會，4名民主派議員被DQ，15名民主派議員辭職，必須需承認立法會沒有足夠的代表性。他認為即使「反對派幾唔啱聽」亦是代表大多數市民的聲音，政府不應「當睇佢哋唔到」。陳沛然又引述兩個民調結果指，不少市民對《施政報告》失去信心，未能夠對症下藥。

陳沛然又指，其他地方在關口防疫方面做到滴水不漏，但香港卻錯漏百出，期望當局能夠認真檢討防疫政策，避免輸入個案引起社區爆發。對於近日政府要求公務員宣誓以效忠《基本法》和特區政府，他稱不希望是將刀掛在公務員頭上，影響他們的言論自由。陳沛然強調，醫護人員一直盡心盡力抗疫，期望社會不同持分者，特別是有權力的人，不會對醫護「有事鍾無艷，無事夏迎春」，向他們秋後算帳。他冀大家能夠摒除政見分歧抗疫，為戰勝病毒而奮鬥。