施政報告致謝｜建制批教局避事　張宇人促教室裝CCTV監察教學情況

撰文： 吳倬安 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-22 11:28

立法會今天（22日）繼續辯論《施政報告》致謝動議，辯論早上進入最後一個環節，討論有關土地房屋、教育等問題。身兼港區人大代表的體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，前年社會出現暴力事件，反映社會出現不穩定土壤，亦充分反映部分年青人欠缺包容、尊重的精神及法治意識，為達至政治目的以身試法，被「違法達義」的思想洗腦。 馬逢國指，香港回歸23年，不少青少年的國家觀念和民族意識薄弱，國民教育的缺位和通職科執行上的偏差，令學生無法正面建立公民和國民身份，更被偏激的歷史觀、政治觀和價值觀誤導，認為通識科改革是香港教育制度撥亂反正的重要一步。 自由黨主席張宇人提出在課室安裝閉路電視時，集中攝錄教師，相信有助監察教學情況，亦可在教師受誣衊時，閉路電視可以還教師清白，不會「口同鼻拗」；若學生因病休假，亦可觀看錄影片段作重溫。

馬逢國：青年被偏激歷史觀、政治觀誤導

馬逢國在發言時指，年青人被「違法達義」的思想洗腦，令人質疑香港教育制度的成效。他稱，自從通識科推行以來，不少意見認為通識科執行上出現問題，例如教材無編審、教師宣揚個別政治立場觀點、試目偏重於較大爭議的政治化議題等。

馬逢國認為，有相當部分年青人仍以有心眼鏡看待國家發展，原因可能是被偏頗的意見領袖和傳媒渲染，因此對國家發展沒有正確認知，因而產生矛盾和迷惘，亦無法釐清自身與國家命運共同體的「關鍵事實」。

馬逢國認為，有相當部分年青人仍以有心眼鏡看待國家發展，原因可能是因被偏頗的意見領袖和傳媒渲染。（李澤彤攝）

廖長江：要抽出教育界害群之馬

建制派「班長」廖長江發言時稱，「攬炒派」為求達到政治目的，不但為違法行為冠上光環，更利用校園傳播暴力訊息，令校園成為暴力的溫床。廖長江指，教師對學生的全人發展影響深遠，惟一旦有教師別有用心、將政治帶入校園，失實言論、抹黑政權的思維便會帶入學生腦袋。

廖長江支持政府在《施政報告》提出要強化教師、校長入職和升職前的培訓工作，同時嚴肅跟進失德和不稱職的教師。他又稱，政府不應只待市民舉報教師，也要要主動監察教師的言行和職守，抽出教育界的害群之馬。

經民聯張華峰批評教育局過去「避事」，未有監督學校處理失德教師，令教育界淪落。廅於教育局近日取消兩名教師註冊，張華峰指不應以此沾沾自喜，因為仍有不少家長仍然提心吊膽，擔心子女在學校被灌輸錯誤價值觀，要求當局修訂《教育專業守則》，規範教師言行。

廖長江支持政府在《施政報告》提出強化教師、校長入職和升職前的培訓工作，同時嚴肅跟進失德和不稱職的教師。（余俊亮攝）

柯創盛促推劏房租管

民建聯柯創盛關注房屋議題，指《施政報告》中需稱已全數覓得興建31.6萬個公屋單位的330公頃土地，可滿足未來十年30.1萬個公屋單位的需求，不過柯創盛認為政府不要因應「沾沾自喜」，即使成功覓地，已不代表能夠與緩和公屋輪候冊的輪候速度掛勾。柯創盛提到，政府計劃為輪候公屋逾3年的基層市民及居於「劏房」的輪候公屋家庭提供現金津貼，他認為政府應「為人為到底，送佛送到西」，除了現金補貼外，也應同步推行劏房租務管制。