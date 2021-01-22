立會通過施政報告致謝議案　兩人反對　楊潤雄：全方位推國安教育

撰文： 吳倬安 翟睿敏 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-22 14:43

立法會今天（22日）繼續辯論《施政報告》致謝動議，辯論早上進入最後一個環節，討論有關土地房屋、教育等問題。動議最終以40票贊成、2票反對獲通過，醫學界陳沛然和熱血公民鄭松泰投反對票。 對於建制派批評教育局「避事」，教育局局長楊潤雄在總結發言時反駁，稱「本屆政府從不避事」，又指教育局將持續為學校提供支援，進一步提高學生國家安全和守法意職，配合《港區國安法》落實。 楊潤雄又說，教育局將提供課程和文件指引，讓中、小學在推行「憲法」和《基本法》教育的基礎上，按學生的認知能力，在中、小學各階段透過不同學科和課堂內外的學習活動，全方位推展國家安全教育。

張建宗：政府決心讓香港重回正軌

政務司司長張建宗表示，粵港澳大灣區是香港在疫情後恢復經濟的重點方向，為香港青年帶來就業和創業的新跑道，提供較香港更多元化的發展機會，但部分香港青年對大灣區認識不多，未必能放膽北上發展，協助青年人認識國家及融入國家發展刻不容緩。他稱，政府已推出大灣區就業計劃，鼓勵在內地有業務的港資企業聘請香港畢業生，名額2000個，很多商會及企業均反應正面。

張建宗又指，特區政府在民生項目上取得突破，例如延長產假至14周的條例於去年12月生效；《施政報告》提出邀請房委會及房協，預留公營房屋項目總樓面面積的5%作福利用途等。他指，在新冠肺炎疫情下，《施政報告》沒有忽略香港長遠發展需要，具開創性及前瞻性，顯示特區政府讓香港重回正軌的決心和承擔。

政務司司長張建宗。（李澤彤攝）

楊潤雄：新入職教師培訓包括認識國安法

楊潤雄指，教育是培養人才的關鍵，過去三年政府已為教育界增加135億元經常性撥款，解決教育界長期面對的問題，指解決教育問題，需要良好教育政策、優秀老師培訓等因素配合。楊潤雄指，多名議員提到前年發生的社會事件，認為社會事件明確反映教育系統有需要改進的地方，包括學校管理、課程和老師質素。

楊潤雄稱，政府將在加強教師入職培訓、學校管理等方面著手，其中將加強職前專業操守訓練，令教師的私德、品德得到保障；訂定新入職教師培訓要求，30小時核心訓練包括「憲法」、《基本法》、國家安全的內容，提供相關課程予教師選修。

他又指，教育局將持續為學校提供支援，進一步提高學生國家安全和守法意職，配合《港區國安法》落實。他指國安教育和國民教育不可分割，教育局將提供課程和文件指引，讓中、小學在推行「憲法」和《基本法》教育的基礎上，按學生的認知能力，在中、小學各階段透過不同學科和課堂內外的學習活動，全方面推展國家安全教育，讓學生清晰了解國家和香港不可分割的關係，以及《國安法》對「一國兩制」的重要性。

在建制派支持下，立法會以40票贊成通過施政報告致謝議案。（李澤彤攝）

陳肇始：研究就康健中心設公私營合作先導計劃

食物及衞生局局長陳肇始表示，為進一步加強社區慢性病治理的措施，政府正積極研究就康健中心設立公私營合作先導計劃， 為初次確診患糖尿病或高血壓的康健中心會員提供資助，接受社區內私營網絡醫生治理。 她又指，在新冠肺炎疫情下，康健中心亦有用不同形式提供服務，為防疫抗疫工作出一分力，如派發深喉唾液樣本包。

對於多名議員關注醫護人手短缺，陳肇始表示，政府採取多管齊下措施，以舒緩人手不足，但估算醫生人手在仍未考慮提升醫療服務需要的情況下，未來整體而言仍會持續緊張。她指，政府一直優化非本地醫生來港的機制，亦會繼續研究進一步的工作。陳肇始最後就議員對醫療衛生的意見表示衷心感謝，承諾會全力以赴採取有效措施遏止疫情。