胡志偉收押逾兩周　寫信感謝支持者：大家的支持與祝福是強心針

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-23 12:57

民主黨前主席胡志偉本月6日因參與民主派初選，涉嫌違反《國安法》中的「顛覆國家政權罪」而被捕，後因未按另一宗案件的要交出全部旅遊證件，違反保釋條件而不准保釋，至今拘押於荔枝角收押所逾兩周。 胡志偉的Facebook今（23日）貼出胡志偉1月19日在獄中撰寫的信，指感激大家對他的愛護，支持者的關心及祝福都是強心針。胡志偉信中表示，《基本法》的條文遭人任意演繹，「誰是誰非實在無言以對」，又強調民主從來不是賜予的，即使現時面對的困難重重，仍能應付，呼籲市民珍惜當下。

胡志偉的Facebook貼出胡志偉1月19日在獄中撰寫的信。（胡志偉Facebook）

胡志偉在書簡中表示，面對逆境，大家的一聲祝福、關心、支持都是強心針，都是寒冬中的暖流，感激支持者及市民對我胡志偉的愛護。信中指，「人在做，天在看。」寫在基本法的條文被人任意演繹，離開了大眾認知的世界，「誰是誰非實在無言以對」。

胡志偉信中指，民主從來不是賜予，對比其他付出更多的人，他面對的困難儘管不少，但仍能應付。他認為，未來難以預料，可能會有更長和更多失去自由的日子，呼籲市民珍惜當下、珍惜擁有的親情、愛情、健康、友情。信末胡志偉祝願好人一生平安，香港人加油！

胡志偉涉嫌煽惑他人參與七一遊行案被捕，其後被指涉嫌違反《港區國安法》再被捕，期間向警方透露未有交出英國國民（海外）護照（BNO），疑未有按法庭要求交出所有旅遊證件，遭控方申請撤銷保釋，案件押後至下月8日再訊。