港區人大政協今深圳接種疫苗　張華峰：與打預防針一樣、沒有不適

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-23 16:27

全國兩會將於3月在北京舉行，一眾港區全國人大代表及政協委員率先北上深圳接種疫苗，為訪京做好準備。身兼立法會議員的政協張華峰今日（23日）接種疫苗後，在Facebook撰文形容過程十分順利，與平時打預防針一樣，只有一點痺痛，打完針後沒有任何不適。 據接種疫苗的政協委員日前透露，接種疫苗全程採取閉環式管理，接種前各人要簽署同意書，當中列明可能出現的不良反應，包括接種位置疼痛或紅腫等，而極罕見的不良反應包括過敏性皮疹或休克。

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張華峰打完疫苗後在社交網站曬出照片，表明對國產疫苗充滿信心，希望全港市民都可以早日接種疫苗，令香港疫情早日受控。

另一位政協兼立法會議員、民建聯梁志祥亦在今早接種疫苗。他撰文表示，為準備3月全國政協會議能夠順利舉行，中央特意安排全體港區人大及政協注射由國藥集團生產的滅活疫苗，自己接受完30分鐘的觀察，稍後將返回香港。他同樣於文中表明對國家生產的疫苗充滿信心。

一眾港區人大及政協周三已完成核酸檢測，昨日獲安排北上接種疫苗。有政協委員早前透露，預計2月初需再次上深圳打第二針。正在北京開會的全國人大常委譚耀宗，日前亦已接種國藥疫苗，並稱未見副作用，又希望中央向香港贈送國藥疫苗。