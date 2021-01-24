衝擊國會｜美警向示威者開槍反顯港警克制？田北辰：強行比較不智

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-24 11:37

時任美國總統特朗普支持者月初衝擊國會山莊，中國外交部發言人華春瑩將事件與本港反修例示威者前年闖入立法會相比，批評美方對暴力事件雙重標準，民主派則指兩者成因、過程不同。 實政圓桌立法會議員田北辰今早（24日）在電台節目指，有人將兩事比較，甚至以美國警方向示威者開火，顯示本港警察的行動克制，但他認為不應強行比較，遑論以此證明另一行為孰對孰錯：就算美國警方選擇開火，亦不代表本港不能用其他方法解決問題。 田北辰相信事件發生與社交媒體發展關係不小，指極端主義有市場，認為反思事件對真正關心民主發展的人有重要性。

田北辰在節目表示，每個國家、系統、以至示威都有其各自的原因及特性，形容以不同時地的事件強行比較是不智之舉。新民黨主席葉劉淑儀亦曾多次公開比較美國對闖入國會及本港闖入立法會的事件，藉以批評美國政客及海外媒體態度「截然不同」。

田北辰強調，不認同將本港暴力合理化，批評攻入無人開會的立法會是看似懦弱、魯莽發洩憤怒的行為。他提到，反修例事件初期，「公民抗命」的支持者曾認為破壞性行動只要不傷人即沒有問題，但後來提升至使用燃燒彈、甚至以自衞為由攻擊警員。他認為只要接受暴力，最後一定會有理由令事件升溫，最後令所有人都受害。

特朗普證極端主義有市場

美國方面，田北辰認為應該撇開政治理念，思考美國發生甚麼問題。他指，特朗普自參加共和黨初選起，一直以其極端主義為賣點，其勝選亦是建基於傳言及謊言，而原本在兩黨制中當選者應在兩邊保持平衡的一貫致勝之道，已不適用於特朗普，而其極端手法亦招攬了死忠支持者，為日後破壞埋下種子，而今次敗選後，他更多次對選舉作出無理指控，最終呼籲支持者在國會集結，釀成慘劇。

田北辰分析指，事件證明極端主義有其市場，而在社交媒體大行其道之下，就算特朗普不少言論很可能是假消息，仍影響到不少人。他相信，如何善用數碼世界，在自由、自律及監管之間取得平衡，是人類未來文明化的關鍵。