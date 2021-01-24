佐敦封區｜傳下一步封深水埗　區議會發聲明反對：憂破壞居民安寧

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-24 22:08

政府於周六凌晨四時宣佈引用《預防及控制疾病規例》第599J章，將佐敦列為「指定區域」，有傳深水埗將成下一個受限制的「指定區域」。21名民主派深水埗區議員晚上發聲明，反對圍封深水埗。他們批評，政府的抗疫措施「越做越錯，越錯越做」，認為封鎖整個地區只會造成污名化，令居民不得安寧，扼殺地區經濟。 他們認為，政府應全方面檢測舊區、尤其三無大廈的喉管，找出病毒所在和對症下藥，才是治本之道。

1月24日晚上佐敦封區內，有穿上保護人員帶令兩名居民上政府小巴，料送往檢疫中心。（梁鵬威攝）

深水埗區議會主席楊彧、副主席伍月蘭等21名民主派深水埗區議員發聲明，指政府圍封佐敦引伸一連串問題，包括不少當區市民在禁足令宣佈前已撤離，政府事前也沒有和區議會溝通，有些市民在離開家門口才知悉被禁足，不能上班，完全無所適從，同時區內的商店在疫情打擊下已奄奄一息，禁足令的實行更完全暫停周區的的經濟活動。

他們又指，封區傳聞令深水埗區居民人心惶惶，「令社區無故被標籤，尤如死城無異」，他們認為，深水埗區與佐敦不同，現階段完全沒有科學證明或個案顯示疫情在深水埗區內擴散，又指不論在楓樹街的流動採樣站或其他檢測站，均沒有檢測到本區有大規模的隱形傳播者。

他們指出，病毒散播的源頭很大機會和區內舊樓的舊式渠管有關，認為政府現時首要工作，必是處理區內的污水渠道改裝或亂駁問題，渠管問題不會在禁足令完成後自動解決，當帶病毒者返回當區後，疫情也會繼續散播。他們認為，政府應全方面檢測舊區、尤其三無大廈的喉管，找出病毒所在和對症下藥，才是治本之道。