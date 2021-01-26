林鄭預告再封區：下次突襲式！圍封範圍或「打散來做」

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-26 12:37

政府日前破天荒將佐敦部分範圍列為「受限區域」，成為全港焦點。特首林鄭月娥今天（26日）指出，在圍封行動結束後，當局在該區域一直進行執法行動，找到200多人未有接受強制檢測，當局馬上安排他們接受強制檢測，並把他們的資料轉交衛生防護中心，作出適當跟進。 被問到日後會否再在其他地區設「受限區域」，林鄭表示，不論是時間性和位置也是「唔講得」，又說：「下一次要做到突襲式、保密程式較高」。

林鄭稱佐敦封區行動成功

林鄭月娥形容，是次行動整體來說可算是順暢、有秩序，同時亦有成效，大部分專家亦認同是次行動，其中在是次行動中，接受檢測的居民共有七千人，找出13宗確診，認為行動可切斷病毒的傳播鏈，她稱留意部分確診人士中，早前亦曾接強制病毒檢測，惟當時結果屬陰性，反映病毒潛伏期相當長。

暫不對200應檢未檢居民作執法行動

被問到會否對該 200多名應檢而未檢的居民作出執法行動，林鄭稱暫時不會。

林鄭續指，行動多多少少會為市民帶來方便，不過她稱，經過公務員同事的努力，已做到以人為本和人性化的目標，包括逐家逐戶拍門，進行了3650戶家訪，當中發現470戶沒有應門，隨後也就此作出跟進工作，同時為區域內的安老院、行動不便人士上門採樣，也為居民提供食物包、清潔用品，同時為有需要的長者提供熱飯餐等。

封區消息提早外洩漏 「有少少不幸」

林鄭總結圍封佐敦經驗，指有三點經驗總結，包括認為今次消息過早外洩，「有少少不幸」，但因涉百多幢大廈，動員三千多員工及三間化驗所，故有此情況，所以日後會「縮少範圍」，可能只圍封幾條街或幾幢樓宇，「打散個案來做」，另會壓縮居民外出受限時間。

1月26日，特首林鄭月娥出席行會前見記者。（梁鵬威攝）

正物色數個指定區域 稍後公布

林鄭重申，病毒檢測仍是是次壓制疫情的最重要一環，她表示會採取更進取的檢測措施，在最快時間於社區中揪出隱性傳播者，「咁我哋就係有機會呢可以走出呢個疫境」。她指出，檢測策略分三個層次，其中在全港性策略方面，只有任何一幢樓、大廈出現兩個不相關確診個案或污水檢測呈陽性樣本，該樓宇需要強制檢測，至今已經有1100座大廈需進行強檢；至於在指定區域，只要一幢樓宇出現一宗確診個案或污水檢測呈陽性樣本，該樓宇的居民便需強制檢疫，目前指定區域包括佐敦、深水埗，她指政府已物色另外數個指定區域，稍後會公布。

至於將部分範圍定為受限區域的準測，林鄭指要考慮確診個案數目、個案性質、相連和分布性，同時要考慮環境因素和樓宇質素。