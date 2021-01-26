佐敦封區｜林鄭：揪13隱性患者　成功斷傳播鏈　超200人無強檢

撰文： 周禮希 林劍 周皓宜 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-26 13:49

特首林鄭月娥今天（26日）早上主持行政會議前見記者，料政府防疫抗疫措施將成為焦點，包括早前將佐敦部分範圍列為「指定區域」，同時一直有傳油麻地果欄、深水埗或成下一個受限制區域。《香港01》將全程直播林鄭見記者過程。 林鄭表示，昨日零晨零時政府完成圍封佐敦受限區域工作，涉超１５０幢樓宇，是限制和檢測行動，為盡快完成限制檢測，令市民出入受影響，整個過程順暢且有效，一共44小時，比原定需 48小時短，禁足時間壓縮到38小時，3600多次家訪，發現200百多個須強制檢測但無進行檢測的居民，另成功找到13個隱性個案，料可成功切斷傳播鏈。

特首林鄭月娥出席行會前見記者。（梁鵬威攝）

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讚行動順暢、有序、有效

特首林鄭月娥表示，為了能夠有效盡快完成強制檢測，處於受限制區域的居民不能離開該區域，她說無可否認做法對於市民帶來有一定的不方便和影響。林鄭指，是次行動整體來說可算是順暢、有秩序，同時亦有成效，大部分專家亦認同是次行動。

林鄭表示，佐敦封區由1月23日上午四時開始，直到1月25日凌晨零時結束，一共花了44小時，比原定目標時間48小時，早少數個小時，事實上在1月24日下午六時，已開始容許已經有陰性結果的市民離開受限區域，故事實上已把限制時間壓縮至38小時。林鄭表示，雖然行動已經結束，但執法行動仍在進行中，包括逐家逐戶拍門查找有否居民未有接受強制檢測，最終找到200多人未有接受強制檢測，當局馬上安排他們接受強制檢測，並把他們的資料轉交衛生防護中心，作出適當跟進。

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被問到會否對該200多名應受強制檢測而沒有檢測者作出執法行動，她說暫時不會。

（梁鵬威攝）

林鄭表示，是次行動中，接受檢測的居民共有七千人，找出13宗確診，認為可切斷病毒的傳播鏈，她稱留意部分確診人士中，早前亦曾接強制病毒檢測，惟當時結果屬陰性，反映病毒潛伏期相當長。

被問是否正向中央爭取引入國藥疫苗 稱盡力做

林鄭續指，行動多多少少會為市民帶來不便，不過她稱，經過公務員同事的努力，已做到以人為本和人性化的目標，包括逐家逐戶拍門，進行了3650戶家訪，當中發現470戶沒有應門，隨後也就此作出跟進工作，同時為區域內的安老院、行動不便人士上門採樣，也為居民提供食物包、清潔用品，同時為有需要的長者提供熱飯餐等。

林鄭總結圍封佐敦經驗，指有三點經驗總結，包括認為今次消息過早洩漏，「有少少不幸」，但因涉百多幢大廈，動員三千多員工及三間化驗所，故有此情況，所以日後會「縮少範圍」，可能只圍封幾條街或幾幢樓宇，「打散個案來做」，另會縮短居民外出受限時間。

被問到是否已向中央爭取引入「國藥」疫苗來港，林鄭稱，為港人引入有效疫苗疫是她責任，會盡力去做。

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