佐敦封區．採訪手記｜記者留守佐敦封區　靠一扇窗俯瞰林鄭巡視

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-25 01:22

本港新冠疫情持續爆發，政府史無前例在佐敦封區，劃出受限區域，居民須禁足在家等候強檢測。《香港01》及其他十多間媒體的記者，留守在受限區域內採訪，直擊區內情況。 特首林鄭月娥在封區的第一日落區，指做法並無法十全十美，政府會提供一切可行支援。記者親身體驗其中，發現有部分劏房戶未能煮食，獨居長者有送飯需要等，但担供的物資包，大部分是要烹煮的食物等。有長者向區議員反映12小時才有熱食、也有人從未得知如何取物資、幼兒無奶粉等。 至於記者如何在這44小時採訪？靠的就是房間的一扇窗，以及酒店的天台。

1月23日凌晨4時起，佐敦部份疫區封鎖檢測，範圍由東至吳松街、南至南京街、西至炮台街、北至甘肅街，為期48小時。（香港01製圖）

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區內多劏房戶多不能煮食 食物包睇得唔食得

佐敦廟街一帶疫情一直惡化，政府由新填地街20至26號的唐樓不撤離，至決定撤離內共花兩日。而佐敦封區消息由星期五起傳出，版本愈傳愈多，在彌漫不安的氣氛，有人決定漏夜離開。

封區終於在23日凌晨4時來到，代表長達44小時的全區隔離正式開始，但到底食物、採樣如何安排，幫助封區的警員也無法解答。記者等候9小時後，終可以接受採樣，其後獲得一個食品物資包，但無任何煮食用具下是得物無所用。

其實記者們的遭遇並不罕見，因為受限區域內有不少劏房戶，甚至是籠屋，他們都無法煮食，結果有住戶找民政署不果，44小時都吃白麵包充飢。

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熱線電話難打通 老幼為食物惆悵

特首林鄭月娥在封區的第一日落區，指做法並無法十全十美，政府會提供一切可行支援。政府的「可行支援」是三條熱線電話，記者試過連續致電20次才有人接聽，甚至獲回覆是「你自己打畀油尖旺DO（民政事務專員）」。有民政署義工向記者送飯時也無奈道：「唔夠人。」

與記者一直保持聯絡的油尖旺區議員何富榮透露，有嬰兒的少數族裔劏房戶向民政署索取奶粉或鮮奶，結果至24日下午5時仍然未能提供。佐敦除了多劏戶、多少數族裔外，區內也有不少長者，有長者希望有熱食，結果等候24小時才有安排。

同時，受限區域分成四部分，再由四個紀律部隊看守，但做法不一，似未有溝通，給人朝令夕改、消息混亂的感覺。

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林鄭月娥聽到記者高處提問

由於記者也要禁足，不能夠步出酒店。採訪必要靠酒店房的一扇窗，幸好記者及攝影師的窗口都對正上海街，屬「夢寐以求」的位置，因為無論是特首或其他司局長巡區，都清晰可見，其他記者也會輪流排隊來到窗邊拍攝。

記者在特首林鄭月娥巡區時便由窗口大叫提問，結果成功引來她向上查看，拍攝到此刻畫面。而天台則是攝影師兩日來駐守的基地，因為不少住戶的一舉一動，在高位都一覽無遺。

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少數族裔居民煮咖喱 向記者送暖

兩日來，有不少禁足的住戶主動向攝影記者揮手，彷彿大家是認識已久的朋友，也有在屋內煮飯的少數族裔隔窗高叫「we have curry, come over」，盼在疫情下送上一點暖。

今次因疫情封區是香港歷史上首次，現傳出果欄或深水埗或成為下個封區目標，將重獲「自由」的記者只盼可以吃飽、睡飽，疫情盡快過去，大家的生活可以重回正常。