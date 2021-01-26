新冠疫苗︱林鄭證實正爭取國藥供港：十日八日前向中央表達需要

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-26 12:37

新冠肺炎疫苗在港暫未開展大規模接種，食物及衞生局昨日認可復星/BioNTech疫苗在香港緊急使用，料首100萬劑於2月下旬抵港。有傳媒報道指，特首林鄭月娥已向中央提出要求，希望向香港提供中國國藥疫苗。 林鄭月娥今日（26日）見記者期間，間接承認「十日八日前」有向中央提出相關要求，重申中央對香港的防疫工作十分支持，但現階段仍然言之尚早，暫時未能透露更多詳情。 據知情的政界人士透露，今次由林鄭出面向中央爭取引入國藥，具體工作由食衞局局長陳肇始牽頭，而國藥供港後的接種安排則由政制及內地事務局局長聶德權負責。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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未直接點名國藥 強調同受法律規管

有記者問到，林鄭是否已向中央提出要求，供應國藥疫苗，以及涉及的數量和中央的反應如何，而在科學數據未齊全之下，能否說服專家及市民使用。

林鄭表示，政府較早前採購的疫苗分3種，其一是復星/BioNTech疫苗，已獲法定認可，但2月下旬才能供港，（現已命名為「復必泰」，但林鄭懷疑一時口誤說成「復爾泰」）；第二是牛津/阿斯利康研發的疫苗，但下半年才能供港；原本可最早供港的科興疫苗，又因為數據不全而暫時未能使用。

稱中央對港防疫工作義不容辭

因此，林鄭指她在去年11月訪京期間，由於希望有更多保證，所以向中央提出，有需要時能否提供一些在內地研發或生產的疫苗到港。她指，於「十日八日」前已感到有相關的「需要」，於是向國家提出相關要求。不過她未有點名提到相關疫苗是否就昰中國國藥。

對於相關疫苗的科學數據，林鄭指「你提出的問題是正確的，它（疫苗）同樣也受到核准疫苗使用的法律框架（限制），但現時言之尚早，要看看稍後的發展如何」。她強調，爭取疫苗安全有序供港，是她的責任，一定會盡最大努力，中央也對香港防疫工作一直提供「義不容辭的協助」。