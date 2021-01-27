林鄭月娥：對碧街強檢行動達標感高興　為警務處、民政處「點讚」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-27 11:04

政府昨晚於油麻地碧街、東安街一帶指明「受限區域」進行強制檢測，行動於午夜結束，約330名居民已接受檢測，清晨6時限制已完結。 特首林鄭月娥今日（27日）早上於社交網表示，政府總結過去周末佐敦「受限區域」強制檢測經驗，以「行動保密」、「範圍聚焦」、「時間壓縮」成為新的行動目標。事隔一日，她對碧街「受限區域」的強檢行動達標感到高興。

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼

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稱不能小看任何一宗感染

林鄭月娥表示：「很高興事隔一天，同事在碧街『受限區域』的強檢行動中就達標：區內約330名居民在昨晚7時到午夜十二時接受檢測，今早6時在相關檢測結果大致確定後，限制結束，居民可上班或正常外出，整個過程只用了11小時。我感謝『受限區域』內居民的合作，亦要為約380名來自民政事務總署、油尖旺民政處、深水埗民政處和警務處的同事點讚！」

林鄭指，今次行動採用了抗原和核酸的「雙軌檢測」，以加快識別感染人士送院隔離，在行動中找到1個確診個案。但她指，不能小看任何一個感染的源頭，行動亦可令區域內的居民安心。林鄭提到，政府下一個目標是如何用好抗疫工具，走在社區出現感染之前，並逐步達致「清零」。

她再次呼籲任何須接受強制檢測的市民盡快去檢測，有病徵的市民馬上求醫，而其他市民也可「願檢盡檢」。