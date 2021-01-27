封區檢測│突封碧街東安街　曾祈殷指政府取教訓　免居民提早離開

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-27 09:48

政府昨晚（26日）「突擊式」將油麻地碧街9至27號和東安街3號列作「受限區域」，區內受檢人士須午夜前強制檢測，今早（27日）近6時解封，發現一宗確診個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在港台節目《千禧年代》表示，封區考慮視乎確診數字是否短期內急增及區內管理和喉管質素等隱憂，相信今次封區是汲取佐敦「受限區域」的教訓。

▼1.26碧街和東安街封區．排隊檢測▼

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封區是否必要 視乎確診數字是否短時間內急劇上升



曾祈殷表示，政府有見及日前佐敦「受限區域」有部分區內人士提早離開，需要增加往後追蹤工作，故今次希望汲取教訓。至於今次封區是否必要，他認為視乎確診數字是否在短時間內急劇上升，以及區內管理及喉管質素等是否存隱憂，萬一大廈內有隱形患者，可透過帶病毒糞便從喉管傳播，感染其他居民。

對於指定區域增加及擴大，曾祈殷認為，農曆新年將至，政府針對舊區及病例較多地區，集中對高風險大廈檢測，盡快找出隱形患者，避免病毒影響其他住戶；若日後再有確診個案，可能會重覆再做，而且是「即刻做、果斷做」。

對於社交距離措施延長一周，他指，目前確診數字仍未回落，對決定表示諒解，又認為目前措施「頗辣」，認為不需要「加辣」。

曾祈殷表示，封區考慮視乎確診數字是否短期內急增及區內管理和喉管質素等傳播風險，相信今次封區是汲取佐敦「受限區域」的教訓。（資料圖片／黃寶瑩攝）

油尖旺（富榮）區議員李偉峰表示，「受限區域」近日出現多宗確診個案，街坊已有心理準備，早已問及需否儲水儲糧，早前亦需接受強制檢測。但他指，小朋友早前檢測可由家長取糞便樽，避免外出，但昨晚3大廈居民混合排隊，增加傳播風險。

李估算，3大廈有500至600名居民，但僅約330名居民接受檢測，估計部分居民因上夜班而沒有檢測，早前亦留意到東安街3號順豐大廈有90多戶，但有10多戶信箱積滿信件。他又指，今早解封後，政府僅清洗了「受限區域」內一條行人路，但原設有帳篷及另外兩條街道未見清洗，認為做法不理想。