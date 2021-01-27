預算案｜邵家輝倡每周為市民增值500元八達通　政府考慮五大因素

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-27 12:52

新冠肺炎疫情重創本地經濟，自由黨批發及零售界議員邵家輝今天（27日）在立法會提出口頭質詢，促政府在《預算案》推出消費券。邵家輝建議政府可透過八達通卡派發總額5千元消費券，每周增值500元，倘該人未有用盡500元，餘額收歸庫房。 財政事務及庫務局局長許正宇表示，知悉有意見建議派發消費券，但是否派發消費券需考慮多個因素，包括籌備時間、電子系統和監管、對社會效益、政府財政影響，以及行政安排，例如消費券的特定適用範圍、使用辦法等。

已向640萬市民派1萬元

邵家輝追問有關去年現金發放計劃的成效，以及會否在今年《預算案》發放消費券。許正宇指，現金發放計劃的截止日期為今年12月31日，指自去年7月6日至今年1月21日，政府已向640萬市民發放1萬元，佔合資格市民九成。

許正宇一度形容邵家輝「項莊舞劍，志在沛公」，指邵問去年派一萬元的成效，實際上是希望政府派消費券。許指，是否派發消費券需考慮多個因素，包括籌備所需時間、電子系統和監管，對社會效益、對政府的財政影響，以及行政安排，例如消費券的特定適用範圍、使用辦法等。

邵家輝建議政府可透過八達通卡派發總額5千元消費券，每周增值500元，倘該人未有用盡500元，餘額收歸庫房。（羅君豪攝）

許正宇：2千失業人士申請人口普查職位

經民聯石禮謙問到政府會否進一步為失業人士提供援助，許正宇則指，人口普查工作人員正在招聘當中，2月8日截止申請，目前已有2千名失業人士申請。

自由黨主席、飲食界張宇人指，飲食行業最早支持政府推出消費券，他指去年政府需派一萬元，惟去年七月政府開始禁堂食，飲食界猶如「未開工就收工」，飲食界無法受惠於現金發放計劃，他認為政府應派發消費券，並於社交距離措施結束後才推出。許正宇回應指，收到自由黨的意見，重申派發消費券需考慮可行性、成效、政府財政等因素。