政圈風聲｜還原林鄭押後述職內情　消息：北京上周四正式叫停

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特首林鄭月娥上任以來，一直按慣例於12月中旬赴京，向國家主席習近平和國務院總理李克強述職，即使是去年發生修例風波，林鄭也無改變此一安排，惟有傳媒今天（14日）報道，林鄭原定於日內上京述職，行程卻突然遭押後。

有政府知情人士向《香港01》透露，林鄭早已清空本月11日至16日的工作，準備隨時上京赴職，惟於上周四（10日）突然收到中央通知，暫時叫停述職安排。

2017年12月15日，習近平在涵元殿會見述職的林鄭月娥，背後畫作為「春色滿園」。（香港特區政府）

香港去年政局波譎雲詭，修例風波持續逾半年，建制派在區議會選舉大敗，當時民望處於最低點的林鄭月娥於去年12月中旬赴京述職，當時國家主席習近平在中南海接見林鄭，大讚林鄭在非常時期展示的勇氣和擔當，中央對她充分肯定，又重申中央堅定支持林鄭月娥帶領特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，希望香港社會各界團結一致，共同推動香港發展重回正軌。

惟有傳媒今天報道，林鄭原定於日內按慣例上京述職，惟行程將會押後，甚至押後至明年1月才安排林鄭赴京述職。《香港01》收到消息，林鄭早已清空本月11日至16日的工作，向北京表明準備隨時上京，最快可於上月五（11日）抵達北京，不過林鄭於上周四（10日）突然收到通知，押後述職安排。

該知情人士亦坦言情況「有點特別」，暫時未知押後述職的原因，亦未知林鄭會於何時上京。消息一出，政圈出現不少揣測，包括有指領導人日程已排滿，無法安排時間接見林鄭，亦有指領導人或因香港疫情嚴竣，於是押後。

亦有政治評論認為，中央押後述職的安排，有對林鄭抗疫不力不滿的意味。不過該知情人士指出，若中央對林鄭不滿，可直接在述職時關門教訓她，毋需大費周章。

《香港01》今午向行政長官辦公室查詢，獲回覆指：「有關行政長官述職安排，如有消息會公布。」

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