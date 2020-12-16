林鄭述職︱劉兆佳：中央經濟會議或影響　不信中央對林鄭信任有變

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特首林鄭月娥原定12月上京述職，近日傳出將會押後，林鄭昨（15日）出席行政會議前稱述職安排由中央決定，再通知特首，現時未有消息公布。

全國港澳研究會副會長劉兆佳今早（16日）出席港台節目《千禧年代》時指，雖然過去港澳特首都是在12月述職，但中央卻沒有明文規定。至於是否代表林鄭的抗疫工作不力，劉兆佳不相信中央會「做一些令外界覺得中央對特首信任有變」，因會影響香港政局穩定，影響社會集中精力處理防疫抗疫工作。

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劉兆佳指，需關注澳門特首賀一誠是否同一時間訪京述職，認為若只有賀在12月述職，則可能會引起對林鄭不利猜測。他提到，北京稍後將舉行中央經濟工作會議，或影響港澳特首述職的時機。

對於建制陣營近日先後批評林鄭的抗疫工作，劉兆佳同意香港人對此是有所不滿，認為港府在應對疫情上有很多不盡善盡美及鬆懈之處，他指港政府抗疫不力或影響建制派在市民心目中地位，故陣營希望能藉此逼林鄭拿出更大力度抗疫。

劉兆佳又指，在民主派撤離議會後，建制派更要監督政府施政，加上兩者現時並非共同組成執政黨，亦沒有權力分享，建制派有責任批評政府不足。他估計，在相比之下，相信中央會覺得澳門在抗疫工作上處理得較好，而在一國兩制的實踐上，澳門亦更勝一籌。

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