民建聯調查指五成半僱主憂外傭感染新冠肺炎　倡聘請外傭扣稅

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-28 16:44

新冠肺炎疫情持續，外傭感染個案為數不少。民建聯訪問1,000多名正僱用外傭及打算聘請外傭的僱主，發現逾五成半僱主最擔心外傭感染新冠肺炎病毒，超過兩成受訪者因疫情需要每月為家中外傭增加2,000元以上額外開支。 民建聯建議政府設立「聘請外傭開支扣稅」，減輕中產及雙職家庭的壓力，又稱外傭假日聚集情況嚴重，希望當局加強執法，並派流動醫療車到外傭聚集地點為外傭進行病毒檢測。

約一半外傭不願意放假留在家中

民建聯本月9至21日訪問了1,100名已聘請外傭及打算聘請外傭的僱主，了解本地僱主對聘請外傭的關注，結果發現近九成的受訪者認為政府對僱主保障不足，逾八成受訪者支持設立「聘請外傭開支扣稅」。另外，55%受訪僱主擔心外傭感染新冠肺炎病毒，約一半外傭不願意放假留在家中，23%受訪者因疫情需要而每月為外傭增加2,000元以上額外開支，約三成受訪者憂慮外傭博炒轉工。

指外傭假日聚集 感染風險非常高

民建聯家庭事務委員會主席鍾嘉敏表示，聘請外傭不是中產的專利，不少雙職家庭因需要照顧長者及小孩而聘請外傭，建議政府於《財政預算案》推出「聘請外傭開支扣稅」，減輕中產及雙職家庭的財政壓力。她指，外傭假日多在維園等地方築起帳篷聚集，帳篷距離緊密，感染風險非常高，冀當局加強執法力度。

鄭泳舜說，外傭違反限聚令情況嚴重，至今本港有510名外傭確診，其中245個為正在港工作的外傭，希望政府嚴肅處理。他指，港府現時為全港外傭提供免費檢測，要求政府交代目前有多少外傭已接受檢測，並促請政府考慮安排流動醫療車到外傭聚集地點進行檢測。