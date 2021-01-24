外傭疫情下放假照去玩　終發燒確診新冠肺炎　港媽憂全家被感染

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本港第4波新冠肺炎疫情仍然嚴重，政府宣布嚴限社交距離措施實施至今，但每日仍有數十宗確診個案，令市民憂心又無奈。有港媽最近於facebook撰文，表示家中外傭因為懶理疫情，即使放假仍外出與同鄉相聚，結果出現發燒病徵，其後證實確診。她更指現時非常憂慮家人亦中招，「我家上至80，下至3歲，點搞」。

樓主表示家中外傭因為懶理疫情，即使放假仍外出與同鄉相聚，結果不幸確診。（示意圖／資料圖片）

港媽近日於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」撰文，大呻家中的外傭發燒，後來證實確診新冠肺炎，現時要在亞博隔離。她指外傭每次放假就與同鄉聚會見面，又稱不少外傭在街上的防疫意識甚低，只要中招便牽涉數十個家庭，成為大爆發源頭。她坦言現時憂慮家人亦不幸中招，又力勸各僱主要小心。

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點擊下圖即睇港媽力勸各僱主要小心外傭中招：

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網民紛紛留言表示同情樓主，又指即使千萬個不願意，仍要讓外傭放假，其實防不勝防。有網民稱部份外傭防疫意識低，擔心家中隨時大爆發。

（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」）

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