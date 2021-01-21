外傭確診新冠肺炎個案累計破500宗　逾半新來港　僱主恐人財兩失

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-01-21 17:19

新冠肺炎疫情未平，外傭感染個案同樣有增無減。截止本月17日，已有逾500名外傭中招。政府已加強了對外傭違反限聚令和口罩令的規管，發出近百張告票，如僱主仍有所憂慮，怕外傭放假後把病毒帶回家及感染家中老幼的話，不妨和外傭商討放假的安排。

外傭在假日於街道及公園聚集屢見不鮮，但在新冠肺炎疫情期間，這個習慣就令病毒在外傭圈子爆發。截至本月17日，本港已有約510名外傭確診，部分確診個案亦把病毒帶回僱主家中，感染僱主一家大小，包括嬰兒。目前，政府已加強了巡邏和發出告票，截至本月10日已發出近百張告票，主要場地涉及公園、花園、天橋、行人專用區、行山徑。政府亦由上月18日起至本月31日為會全港外傭提供一次免費檢測，至本月10日已有逾2.5萬名外傭透過社區中檢測中心檢測，當中發現7個陽性樣本。不過，如僱主有疑慮，可嘗試和外傭溝通，討論在疫情期間的放假安排。

點圖即睇專家對外傭在疫情下放假，僱主的自保方法：

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確診個案逾半為新來港外傭

在疫情期間，外傭的供應亦相當緊張，部分僱主需要從外地聘請新來港的外傭。不過，510個確診個案中，有265宗涉及新來港外傭確診個案。根據合約，外傭到港後確診，僱主需要支付她的醫療及隔離費用，所涉款項不菲，準僱主應留意有關風險，以免「人財兩失」。

以往很多僱主都喜歡聘請由外地初次到港的外傭，但容馬珊兒提醒準僱主，這段時間堅持聘請由外地輸入的傭工，不但要支付其檢測費用、21天隔離費用、萬一染疫的醫療住院費用等，還要擔驚受怕外傭再復發，所承擔的風險比以往更高！「還未計她來港後可能害怕、對環境不滿等原因辭職，僱主又需要從頭付上一大筆費用！」她說，現時本地有一些斷約外傭，入境處容許她們在港1個月尋找新工作，僱主或者可以考慮聘用。

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