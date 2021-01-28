區議員宣誓｜林卓廷：若宣誓內容與立會相同會參與　難應對政府DQ

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-28 16:53

政府正研究修訂《宣誓及聲明條例》，區議員將納入宣誓範圍，草案將於農曆新年後提交至立法會，政界預料區議員宣誓或會觸發DQ潮。民主黨副主席、北區區議員林卓廷今天（28日）被問及如何應對區議員宣誓安排，他稱「無乜嘢應對」，「佢（政府）要DQ（區議員）就惡晒，打官司都無得打」。

林卓廷今天出席網台節目，接受民主黨前主席劉慧卿訪問。

林卓廷：政府要DQ就惡晒

林卓廷今天出席網台節目，接受民主黨前主席劉慧卿訪問。林卓廷說，目前未知區議員宣誓內容，認為若宣誓內容與立法會議員宣誓的條文相同，看不到民主黨為何不參與宣誓。林卓廷認為，區議員是否宣誓不是重點，關鍵是政府事後以甚麼藉口指摘區議員宣誓不真誠，「到時政務官『讀心』，話你五年前、三年前簽過嘅文件、講過嘅說話，話你嘅宣誓唔真實」。

民主黨坐擁近90名區議員，是區議會第一大黨，被問到該黨有何應對方法，林卓廷稱「無乜嘢應對」，「佢（政府）要DQ（區議員）就惡晒，打官司都無得打」，即使民主派在終審法院勝訴，政府亦可人大釋法。

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林卓廷早前因參加初選，被警方國安處以涉嫌顛覆國家政權罪拘捕。談及一直有年輕人批評民主黨路線過於溫和，林卓廷以「路遙知馬力」回應，指參與民主運動已早料要犧牲，「自己揀嘅路無怨無悔」。他認為政治環境變化太急促，寄語年輕人冷靜看清形勢才做事，避免單純考慮即時情緒作出行動和反應。

提到近日中文大學「撒粉事件」，本身在中大政政系畢業的林卓廷指，事件令人憂慮和相當不開心，他認為校方不應主動報警拘捕學生，指大學是教育學生的地方，年輕人有時候「行多、行前兩步」，學校應對包容、理解年輕人，而非以強權打壓，即使成功懲處學生，學生也不會心服口服。他又形容當前大學校園已是「覆巢之下，豈有完卵」，在《國安法》之下，香港沒有任何一寸地方可擁有言論自由空間。