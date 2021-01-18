林卓廷賣逾千萬自住物業套現　稱為應付家庭、法律開支非離港

自《港區國安法》去年6月實施後，不少政界人士沽出物業。繼支聯會主席李卓人後，民主黨副主席林卓廷近日亦賣樓套現，以逾千萬元賣出沙田自住物業。 林卓廷回覆查詢時表示，賣樓是為了應對漫長政治嚴冬、家庭開支、孩子讀書及沉重法律開支，又強調旅遊證件遭法庭扣起，絕非賣樓離開香港。

根據地產代理資料，林卓廷在沙田翠湖花園的3房1102呎連車位單位，最近交易，成交價1268萬元。他在2009年買入，當時價格552萬元，即帳面升值716萬元。（資料圖片）

根據地產代理資料，林卓廷在沙田翠湖花園的3房1102呎連車位單位，最近交易，成交價1268萬元。他在2009年買入，當時價格552萬元，即帳面升值716萬元。

林卓廷回覆傳媒查詢時表示，自己無計劃離開香港，又提到有多宗官司在身，旅遊證件也遭扣起，賣樓套現是為了應對官司，暫時計劃與家人另租物業居住。

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至少身負5宗刑事案件及8項控罪

翻查資料，林卓廷現時最少身負5宗刑事案件及8項控罪，包括被指涉嫌於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他人士參與暴動；另外被控涉於2019年12月至2020年7月期間，向公眾披露一名接受廉署調查人的身份，被落案控告3項「披露受調查人身份」罪名。在本月初的大拘捕行動中，有份參與民主派初選的林卓廷亦被指涉嫌違反《港區國安法》「顛覆國家政權罪」。