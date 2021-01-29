BNO｜中國駐英發言人批英國違背承諾　稱中央將作出有力回應

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-29 11:54

英國早前因應香港政治局勢，放寬BNO申請入籍資格，容許港人以「5+1」年期申請入籍，措施將於1月31日生效。 中國駐英使館發言人今（29日）回應指，如英方不顧中方強烈反對，一再為有關人員在英居留和入籍提供路徑，批評英方嚴重違背自身承諾、嚴重干涉中國內政、嚴重違反國際法和國際關係基本準則。發言人強調，中方已多次表明立場，將作出有力回應。

中國駐英發言人指，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中明確承諾，不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權。發言人指，若英國不顧中方強烈反對，堅持為港人提供在英居留和入籍的途徑，將嚴重違背自身承諾，批評英方干涉中國內政、違反國際法和國際關系基本準則，中方將作出有力回應。

發言人重申，香港已經回歸中國，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉。強調中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，全面貫徹「一國兩制」及維持香港繁榮穩定，而中方在港實施香港國安法的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務。中方敦促英方認清香港已回歸中國的現實，立即糾正自身錯誤，停止以任何方式幹涉香港事務和中國內政，否則必然是搬起石頭砸自己的腳。