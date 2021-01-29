BNO︱不再承認旅遊證件　胡志偉案會否重演？　大律師拆解細節

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-29 19:38

英國早前因應香港政治局勢，放寬BNO申請入籍資格，容許港人以「5+1」年期申請入籍，措施將於1月31日生效。外交部發言人趙立堅在今日（29日）的例行記者會上，宣布同樣於1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅遊證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。 民主黨前立法會議員胡志偉就涉嫌煽惑他人參與七一遊行案，因未有交出BNO護照，被以未有按保釋條件交出所有旅遊證件為由，遭撤銷保釋。大律師陸偉雄回應《香港01》查詢時表示，因為胡志偉被捕時BNO仍是旅遊證件，故胡仍須繼續還柙。 至於日後法庭要求交出所有旅遊證件，是否不用交出BNO，陸偉雄稱一旦中央及港府發布正式文件，將BNO從旅遊證件剔除，被捕人的確可以不交出BNO。

如港府不承認BNO為旅遊證件 按理解保釋或可不交出

外交部發言人趙立堅今日在記者會上，宣布自1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明。被問到以後保釋時獲要求交出旅行證件，是否可以保留BNO，陸偉雄稱「係可以咁理解」，但趙立堅今日作的是口頭聲明，故此刻不交出BNO仍然比較危險。他表示，若政府發布了將BNO從旅遊證件剔除的正式公告，「BNO就等同一張圖書證」。

中方不承認BNO為旅遊證件，意即不容許來港人士持BNO入境。至於持BNO能否離境，就由目的地國家決定是否承認BNO為旅行證件。是否代表保釋人士可持BNO離港？陸偉雄坦言可能會發生，日後被捕人申請保釋時，法庭要求他交出旅行證件的同時，有需要講明BNO亦要交出，以堵塞漏洞。