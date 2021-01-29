移民英國│BNO簽證1.31起開放申請　經呢個方法申請無限制抵英時間

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-01-29 13:20

英國政府放寬英國國民（海外）護照（BNO）持有人的入籍申請，今日（29日）公布最新的申請安排。BNO持有人可於後日（1月31日）起申請簽證，2月23日起，則可以手機應用程式辦理申請。

英國去年公布「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可申請簽證，到英國居住、就學及工作，逗留5年後可申請定居，定居12個月後便可以申請入籍。當局今日公布申請細節，持BNO的港人可於周日（31日）香港時間下午5時（英國時間早上9時）起，到英國政府網站申請簽證，並到北角的簽證申請中心提供指紋，辦理手續。

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2月23日起，如持有附生物特徵的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區（EEA）的合資格申請人，可以透過「英國移民：身份檢查（UK Immigration: ID Check）」手機應用程式，掃描護照辦理手續，毋須親身到北角簽證申請中心。英方一般會在12周內完成簽證申請處理，透過簽證申請中心辦理手續的申請人，須於申請獲批後90日内抵英，但經網上申請者則無此限制。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）表示，對新的入籍途徑感到自豪，並顯示了英國重視與香港人之間的深厚歷史聯繫和友誼。英國政府又表示，從去年7月15日至今年1月13日期間，已有約7,000名BNO持有人及其家屬以「特許入境許可」（Leave Outside the Rules，LOTR）入境英國，英方估計最終會有大約32萬港人以BNO簽證入境。

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