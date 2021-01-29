BNO｜中英兩國多次就涉港問題角力　一文看清BNO爭議及最新發展

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-29 19:30

英國早前因應香港政治局勢，放寬BNO申請入籍資格，容許港人以「5+1」年期申請入籍，措施將於1月31日生效。與此同時，中國外交部發言人趙立堅在今（29日）在記者會上再次表明對英方行動感到強烈憤慨及堅決反對，並宣布自1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。 《香港01》整理了BNO的由來，以及近年圍繞BNO的爭議。

《中英聯合聲明》訂明港「有資格保留某種適當地位」

1984年，中英簽訂《中英聯合聲明》，英國指香港回歸後，原本可以自由出入英國但不具居留權的「英國屬土公民」，（即在1983年前取得香港永久居民身份，或1983年後在香港出生人士），將不再是「英國屬土公民」，但聲明的備忘錄中指，港人「將有資格保留某種適當地位，使其可繼續使用聯合王國政府簽發的護照，而不賦予在聯合王國的居留權」。翌年，英方頒布《1985年香港法令》制定了一款名為英國國民（海外）（BNO）的新英國護照，專門讓香港的英國屬土公民申請。

全國人大常委曾於1996年就《中華人民共和國國籍法》在港實施進行解釋，重申所有具有中國血統的香港居民，不論是否持有「英國屬土公民護照」或「英國國民（海外）護照」（即BNO），都是「中國公民」，可繼續使用英國簽發的旅行證件前往其他地區，惟不能在中國（包括香港）享有領事保護，而擁有外國居留權的香港中國公民同樣如此。

因應香港政局變化 英方宣布BNO擴權

2020年7月22日，因應中國在港實施《港區國安法》及香港的政治環境，英國宣布擴大英國國民（海外）護照（BNO）持有人權利，讓持有BNO的港人可於2021年1月31日起，與家人申請特別簽證赴英國居留。方案俗稱「5+1」，持BNO港人及受養人可申請特別簽證留英5年後，申請居留權，再居住1年便可申請入籍。

其後，中國外交部發言人汪文斌、中國駐英國大使劉曉明先後公開批評英國政府干預香港事務，無端指摘《港區國安法》，並重申，中國未來不會將英國國民（海外）護照（BNO）視為合法旅遊證件，並保留採取進一步措施的權利。

英國未因中方反對擱置計劃，並於2020年12月23日公布，容許簽證申請人及其家庭成員於不同時間赴英（即俗稱「太空人計劃」），但較遲赴英者須另外申請居留許可，以滿足住滿5年的要求。

中方回應：不再視BNO為旅行證件或身份證明

2021年1月10日，新民黨立法會議員、行政會議成員葉劉淑儀在報章撰文，指中央政府正考慮採取反制措施，她認為內地或會嚴格執行《中國國籍法》第9條，禁止港人擁有雙重國籍。基本法委員會副主任譚惠珠亦表示，或會剝奪持BNO港人的選舉權利，以反制英方的新政策。

外交部發言人趙立堅在今（29日）在記者會上再次表明對英方行動感到強烈憤慨及堅決反對，並宣布自1月31日起，中國不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。