新冠肺炎｜康體業要求重開低風險場所　郭偉強批政府斬腳趾避沙蟲

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-30 13:20

新冠肺炎疫情肆虐本港已有一年，多個行業備受打擊，其中作為表列處所之一的健身中心及體育處所，行業收入大減。香港康樂體育專業人員總會今日（30日）召開記者會，要求政府放寬康體運動業的封閉限制，重開較低風險的場地。 有份出席記者會的工聯會立法會議員郭偉強指，疫情並不會在短期內消失，最少仍需要半年的時間，業界無法等待；又稱疫情仍未清零，反映政府「斬腳趾避沙蟲」的方法不成功。 他又表示，最近政府加強小區封檢，對出隱形帶菌者頗有成效，期望能夠擴大範圍。

香港康樂體育專業人員總會召開記者會，要求政府放寬康體運動業的封閉限制，重開較低風險的場地。（直播截圖）

香港康樂體育專業人員總會於本月26至29日，向1912名市民進行問卷調查，當中有高達72%受訪者支持重開戶外接觸較少的運動，如網球、羽毛球等；亦有6成人認同可重開戶內接觸較少的運動，如壁球、溜冰等。

總會認為，調查反映除業界外，市足亦渴望可恢復運動；業界亦願意加強防護措施，如安排職員定期做檢測，及於運動期間配戴口罩等。總會又質疑，一直沒有「運動群組」的出現，不解為何政府要一刀切關閉所有處所。

體藝文出界立法會議員馬逢國形容，自己的心情十分惆悵，已數不清多少次協助業界向政府反映，自言幾乎放棄私底下與政府溝通，「因為已經冇用」。他表示，關閉場地以保持社交距離，是抗疫的好方法，但非長久有效的方法。他舉例指，中國作為抗疫最成功的國家，雖然有些措施如封城非常嚴厲，但能在短時間滴水不漏地清零；相反香港封閉場所後，措施及檢測等都跟不上，錯失了很多清零機會。