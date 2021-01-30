房協去年加租8%　區議員聯署要求租金寬免　調低本年度租金

房協去年7月宣布，上調轄下20個出租屋邨的租金8%，新租金會維持至2022年9月30日，出租單位的平均月租將約為2,321元。房協預計出租屋邨的營運賬目將繼續錄得虧損。

東區區議員裴自立今（30日）在facebook上發文指，本港疫情持續，經濟仍然疲弱，因此與房協豁下屋邨的區議員聯署，要求房協實施租金寬免安排，亦應考慮調低本年度的租金。