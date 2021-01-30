房協去年加租8%　區議員聯署要求租金寬免　調低本年度租金

撰文：陳綽嵐
最後更新日期：
房協去年7月宣布，上調轄下20個出租屋邨的租金8%，新租金會維持至2022年9月30日，出租單位的平均月租將約為2,321元。房協預計出租屋邨的營運賬目將繼續錄得虧損。
東區區議員裴自立今（30日）在facebook上發文指，本港疫情持續，經濟仍然疲弱，因此與房協豁下屋邨的區議員聯署，要求房協實施租金寬免安排，亦應考慮調低本年度的租金。
東區區議員裴自立1月30日在facebook上發文指，本港疫情持續，經濟仍然疲弱，因此與房協豁下屋邨的區議員聯署，要求房協實施租金寬免安排。（裴自立facebook）
根據資料顯示，本港去年第四季經濟仍然疲弱，本地生產總值（GDP）按年下跌3%，失業率上升至6.6%的16年高位，有245,800人失業。
裴自立指，疫情長期肆虐導致香港社會經濟簫條，基層生活壓力大增，失業率創新高，許多市民都被迫放無薪價，部分行業被迫停業，市民生活在水深火熱之中。然而，房協去年10月仍然決意加租8%，即使同期推出兩個月租金寬免，亦無效紓解民困，應對經濟困難。
有見及此，裴自立表示，一眾房協豁下屋邨的區議員包括東區區議員郭志聰，聯署要求房協實施租金寬免安排，並考慮於本年度調低租金。裴自立認為，房協作為照顧超過12萬人口居所的公營機構，雖說是自負盈虧，背後仍有政府支援，需要肩負照顧基層的責任，管理層如能及時回應居民的需求，體恤民情，將會大幅改善基層生活情況。