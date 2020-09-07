房協五年來首「見紅」　2019/20年度虧損高達10.3億元

房協公布2019/20年報，指由於香港經濟疲弱，以及受新冠肺炎爆發影響，房協五年來首次「見紅」！房協指，財務表現受到負面影響，加上房協為租戶提供租金減免等，故2019/20年度錄得1.43億元營運虧損，加上投資虧蝕，本年度錄得10.3億元虧損，資產淨值亦減值至只得約424億元，較去年新高的434億元，減少約2.3%。

房協公佈2019／20年報。（資料圖片）

總收入大減65%

年報又指，截至今年3月31日，房協總收入錄9.75億元，較去年減少18.09億元，即下跌約65%。房協解釋指，主要是投資組合回報低所致，全球股市在2020年第一季，因新冠肺炎疫情影響而直線下跌，故房協年度的投資組合亦錄得8.87億元虧損。

至於物業租賃及管理營運收入，則只得18.38億元，較去年少3.8%，主要是因為房協向商業租戶及出租屋邨租戶提供租金寬減。此外，財政年度總開支21.05億元，較去年多18%，主要是由於增加人手以支援新房屋計劃，以及提高現有職工的薪金。

受疫情影響，房協曾宣布向屋邨租戶提供租金減免。（資料圖片／張浩維攝）

單位供應料創歷史新高

不過，房協前行政總裁兼執行總幹事黃傑龍形容，2019/20年代是房協「成果豐碩的一年」。他解釋，屋邨重建、資助出售房屋、專用安置屋邨及過渡性房屋等，均取得進展，預料未來5至10年可供應1.8萬個單位，創歷史新高。他又指，相對1995年至1999年間的建築高峰期所推出的8,000單位，高出一倍多。

他認為，社會事件、疫情等衝擊，對房協業務營運無太大影響，大多項目可按時完成，又指財務狀況保持穩健，支出在預算之內。

未補價單位出租計劃 錄10宗交易

房協於去年11月推出優化版的「未補價資助出售房屋—出租計劃」，容許房協及房委會的合資格資助出售房屋業主，在未補價下，將個別房間或整個單位出租予輪候公屋申請人。

年報透露，截止2020年5月底，分別接獲300多宗及500多宗來自業主及租客的申請，並錄得約十宗租務交易。房協主席陳家樂形容「市場反應熱烈」。