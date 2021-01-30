新冠肺炎｜小西灣邨有住客要求禁止醫護返家　涉違殘疾歧視條例

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-30 23:56

新冠肺炎疫情持續，多區出現確診個案，醫護人員疲於奔命照顧病人，理應受尊重。惟在東區小西灣邨瑞泰樓的公共走廊上，有人貼上街招，要求當區區議員拒絕瑞泰樓其中兩個單位分別任職護士及救護員的住客回家。 東區區議會小西灣區議員陳榮泰今日（30日）在facebook上發文，貼出街招照片，並指自己只會向香港醫護人員致敬，更呼籲貼出此張街招的人「有病就真係要睇醫生呀！」

區議員陳榮泰在facebook帖文指，有人在屋邨範圍內張貼街招，要求申請禁制令，禁止確診的救護員和護士在2月中農曆新年期間回家，防止「牠們」帶着病毒感染其他住戶。

稱醫護為「牠們」 要求申請禁制令阻回家

陳榮泰貼出的照片顯示，該人貼在牆上的白紙以簡體字，寫出瑞泰樓兩個單位號碼，並指單位內分別住有一名救護員及一名護士，該人稱陳榮泰作「黃絲區議員陳生」，要求他向瑞泰樓申請禁制令，禁止任職醫護的「牠們」返回家中，文末更將健康寫錯為「健身」，要求陳榮泰為「普通住戶」着想。陳榮泰回應指，自己只會向香港醫護人員致敬，更呼籲貼出此張街招的人「有病就真係要睇醫生呀！」

多名網民留言批評該人涼薄、自私，在疫情下更應感謝醫護界的付出及堅持。同時亦有住戶反映，街招針對的單位住戶並非救護員。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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平機會文章指 拒絕醫護入住並不合理

平機會去年曾發表文章指，有酒店人員認為醫護人員乃從事高危行業，容易感染新冠肺炎，拒絕他們租住酒店，行為不但對醫護人員不公平，漠視他們對抗疫工作的貢獻，更有可能違反《殘疾歧視條例》。今次事件中，該名人士要求區議員禁止任職醫護的住戶回家，企圖剝奪醫護人員休息的權利，與平機會描述的情況相似，涉違反《殘疾歧視條例》。

平機會文章指：「儘管《殘疾歧視條例》第61條訂明，如某人的殘疾屬任何傳染病，及有關歧視作為是為了保護公眾健康屬『合理地需要的』，則即使另一人歧視該名殘疾人士，條例並不適用於該人士。然而，我們必須要確定，有關行為是『合理地需要的』。」

「是醫護人員已採取適當的預防措施，因為他們深刻知道，若要確保自己維持健康，必須在離開醫院前徹底為自己消毒。因此，酒店若把醫護人員拒諸門外並非是『合理地需要的』，而是有可能違反《殘疾歧視條例》。」

▼部份出現確診個案地區▼