民建聯提「變革香港」　倡行政及司法改革　斥過百萬隧道口宣傳

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-31 14:26

民建聯今日（31日）召開記者會，提出「變革香港」，當中包括「保障國家安全及穩定」、「政府更積有為帶領經濟發展」及「促進社會公平」等三個理念定位，並提出六大政策改革方向。 民建聯主席李慧琼表示，希望用半年時間希望說服現屆特首及來屆特首參考其倡議，亦需更多市民參與，將設網站讓市民留下意見，民建聯全體下周將落區與市民接觸。 民建聯副秘書長葉傲冬指，明日（2月1日）起將在隧道口、小巴等公共交通工具上落廣告，亦會透過網上宣傳理念，李慧琼透露將花費過百萬元宣傳。

黨定位改為「多渠道參與管治」 提六政策改革倡議

李慧琼今日聯同陳勇、陳克勤、張國鈞、陳學鋒等幾名副主席見記者。李慧琼表示，香港一直累積了不少深層次矛盾，加上不時有人挑動本港與內地矛盾，造成2019年社會嚴重暴力，之後本港民生又受疫情打擊，加上西方國家圍堵中國，故認為要善用港區國安法帶給香港的變革，令「一國兩制」行穩致遠、不變形、不走樣，令香港社會更公平、不同階層可分享經濟成果。

李慧琼指，民建聯以往是參政議政，日後改為「多渠道參與管治」，並提出更新六方面政策倡議：包括行政、經濟、房屋、二次分配、青年、司法機構改革。其中，李慧琼認為行政改革至關重要，指香港回歸後除了引入問責制，整體架構和體制沒有大改變，有聲音批評政府作風官僚、疆化和效率慢，過去一年的抗疫工作也反映出體制未有與時並進，出現很多「甩漏」，因此推動行政改革為重點任務。

民建聯提出「變革香港」。（盧翊銘攝）

倡改革司法 設司法人員行為調查辦公室

身兼行政會議成員的民建聯副主席張國鈞表示，政府要更積極有為，有效解決問題、推展經濟。他指，港府應對疫情不符市民期望，不少市民批評港府行政官僚僵化、又認為小政府大市場已不合時宜，所以港府應強化管治能力，推動經濟產業，包括促進政策支援產業多元化及科技創新，把握大灣區機遇。

司法機構改革方面，民建聯副主席周浩鼎指，市民對司法機構有期望，他倡議參考英國成立司法人員行為辦公室，進一步改善操守，並建議法援署要加強審核司法覆核申請，避免濫用。

倡「二次分配」 增物業增值稅、遺產稅

另一名副主席陳克勤提出推動經濟發展改革，讓香港進一步融入灣區生活，包括做好金融、保險方面工作，強化本港人民幣離岸中心地位。「二次分配」方面，陳克勤指港府應考慮研增加物業增值稅、遺產稅等，以收窄貧富差距。民建聯副主席陳學鋒亦指，即使本港以往是全球最自由經濟體系，但堅尼系數不斷上升，認為原因是財富累積，故是時間作出改變，倡議政府作社會政策大辯論，在房屋等資源上作二次分配。

被問到「二次分配」會否有違本港資本主義，李慧琼指，本港以往靠滴漏效應處理貧富問題，但認為繼續維持原來做法，無法處理貧富差距，強調不少資本主義國家都有二次分配。

民建聯副主席陳勇表示，在國家安全及穩定上，他認為國家對港全面管治權，才是高度自治的保障。他感激國家為香港立港區國安法的支持，強調國家安全是香港的基礎。張國鈞補充，認為香港要向前行，須與中央建立互相關係，所以要固本培元，讓市民充分認識國家的全面管治權。