BNO｜建制消息：北京暫不再推反制措施　除非發生一個情況

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-01-31 21:53

英國放寬香港人以英國國民（海外）護照（BNO）入籍英國的移民計劃，今（31日）開始接受申請，中方於日前亦公佈反制措施，同日不再承認BNO護照作為旅行證件。強調「保留採取進一步措施權利」，為北京反制BNO拉開序幕。 外界關注中央會否推出更嚴厲的反制措施，有至少三名掌握北京脈搏的政界人士向《香港01》記者表示，據他們了解，中央暫時不會再有「加辣」手段，即不會如外界猜測針對透過BNO申請移英港人，撤消其中國國籍及香港永久性居民身份。

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北京會否加推更嚴厲反制措施，社會眾說紛紜。一方面有學者指，雖然第一步措施阻嚇力不大，但中方仍有「凌厲的殺著在後」，例如取消「香港永久性居民」或「中國公民」身份等；另一方面則有時事評論員持相反意見，估計北京的反制已是「到此為止」，認為中方不會處理雙重國籍問題，故亦不會取消申請入籍英國之香港BNO持有人的「永久性居民」身份。究竟北京取態如何？

據多個接近北京消息渠道指，短期內中方都不會就英國的BNO「5+1」計劃再有「大動作」反制措施。

其中一名消息人士形容北京「聰明」，僅不承認BNO作為旅遊證件，既展露了反制英國的立場，在國際上沒有示弱，又毋須在香港引發巨大震盪，為自己添麻煩。該人士說，取消部分香港人的永久性居民身份，「是好大件事」，而北京評估即使有二、三十萬港人離港移英，也沒甚麼大不了，所以認為暫時毋須祭出殺著，「除非英國未來有更強烈的挑釁舉動，否則反制BNO料到此為止」。

事實上，全國人大常委譚耀宗早前接受傳媒訪問時表示，預料北京不急於即時處理國籍問題，又指港人欲透過BNO新政策移居英國，要至少逗留當地五年，能否成功入籍也是未知數。政界解讀其潛台詞，北京至少有好幾年時間慢慢計劃下一步，可謀定後動，不會急於一時招數盡出。

對於譚耀宗的說法，消息人士表示認同，指倘如部分政界人士倡議般，「劃線」某一日期後凡申請外國國籍者即失中國國籍，現實難於操作，因港府無法掌握有關的申請數據及資料，若只靠個人主動申報，亦難核查。