BNO｜港澳辦、中聯辦強烈譴責英國毀約行徑：保留進一步反制權利

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-31 18:57

英國BNO「5+1」簽證今（31日）起接受港人申請，中方前天（29日）公佈反制措施，不承認BNO為旅遊證件及身份證明。特區政府隨後宣布，今天起BNO不能用於香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。 港澳辦發表聲明，形容中方做法嚴重違反中英聯合聲明，是一種赤裸裸的毀約行徑，中方予以強烈譴責，又稱保留進一步採取反制措施的權利。

中聯辦主任駱惠寧（資料圖片）

港澳辦：英國阻國安法圖謀失敗 轉而打BNO歪主意

港澳辦和中聯辦先發聲明。其中港澳辦強烈譴責英方公然違背承諾，實施所謂持有英國國民（海外）護照（BNO）者赴英居留和入籍政策，批評英方的做法是想把大批港人變成其「二等公民」，「這是對中國主權的公然冒犯，我們堅決反對」。

港澳辦稱，在香港回歸前，中英雙方曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，去年以來，英方違背國際關係基本準則，「極力阻撓我制定和實施香港國安法，在其圖謀失敗後，轉而在BNO問題上打起歪主意。」港澳辦批評，英方的做法嚴重違反中英聯合聲明，是一種赤裸裸的毀約行徑。

港澳辦批評英方不守承諾，出爾反爾，「還大言不慚地自稱是為了尊重與香港的歷史聯繫和友誼」，又批評英方公然美化其侵略歷史和殖民統治，「這是一種厚顏無恥的強盜邏輯，嚴重傷害中國人民的感情。我們保留進一步採取反制措施的權利。」港澳辦稱，《國安法》撥亂反正，有力推動了香港重回正軌，中國政府全面準確貫徹落實「一國兩制」方針、堅決執行《國安法》的決心不可動搖，籲「英方不要錯打算盤」。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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中聯辦：人無信不立，國無信則衰

中聯辦發言人批評，英國政府公然違背國際承諾，為持有BNO港人提供所謂赴英居留和入籍路徑，中聯辦對此表示強烈譴責和堅決反對。發言人指出，英方此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係準則，「對此，中央政府和特區政府已在第一時間表達了嚴正立場並採取有力反制措施，我們表示堅決支持。」

中聯辦發言人稱，早在香港回歸前，中英雙方已就BNO問題達成共識並互換諒解備忘錄，英方明確承諾持有BNO港人無居英權，中方亦把BNO視為旅行證件處理。中聯辦批評，在香港回歸24年後的今天，英國政府竟公然撕毀承諾，藉口香港國安立法操弄BNO，一再擴大其適用範圍，試圖把大批港人變成二等英國「公民」，做法徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。中聯辦稱「人無信不立，國無信則衰」，形容英方「背信毀諾」，「中國政府採取反制措施，完全是對等反應和正當回擊。」

發言人強調，「香港是中國的香港」，中國政府立法維護國家安全和香港社會穩定，具有不容置疑的合法性、正當性和必要性，「事實證明，有偉大祖國作為堅強後盾，才是香港同胞安居樂業的保證和信心所在。中央政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。」