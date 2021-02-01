余偉文：經濟仍存下行風險籲市民留意　金管局對發債持開放態度

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-01 12:29

金融管理局總裁余偉文表示，去年本港樓市表現反覆，上季樓價微跌約1%，但全年表現仍按年持平，成交亦保持平穩，1月份二手成交表現良好，看不到樓市周期有特別大轉變。 余偉文（1日）在立法會財經事務委員會會議上表示，新冠疫苗面世有助改善全球經濟前景，但接種速度及各國放寬通關限制等，均會繼續影響復甦情況，亦要關注美國新總統上任後的變化及英國脫歐後局勢。他預料疫情短期内將繼續主導全球經濟走勢，仍然存在下行風險，市場有機會出現大幅波動，呼籲市民須小心管理風險。 對於財政司司長陳茂波昨表示，政府不能輕率發債集資，余偉文指，金管局對發債持開放態度，例如早前曾協助政府發行綠色債券，推動本港綠色基建及綠色金融的發展，他認為在紓困同時，社會應了解金融穩定的重要性，兩者必須作出平衡。

余偉文指，金管局對發債持開放態度，例如早前曾協助政府發行綠色債券，推動本港綠色基建及綠色金融的發展，他認為在紓困同時，社會應了解金融穩定的重要性，兩者必需作出平衡。

余偉文：聯繫匯率制度仍最適合本港

余偉文在會上表示，外匯基金一直使用過去6年的投資組合平均回報與政府分帳，若要動用更多累計盈餘與政府庫房分帳，或影響保護金融穩定能力，例如市場或憂慮會否影響金管局捍衛聯繫匯率能力，以及財政紀律會否減退，甚至令市場出現「興風作浪」進行投機行為。

對於有建議指因應美元持續貶值，金管局應研究改與一籃子貨幣掛勾的可行性。余偉文強調，香港作為開放型經濟體，目前的聯繫匯率制度仍是最適合本港，匯率穩定十分重要。他續指，即使港元與一籃子貨幣掛勾，美元佔比亦可能相當大，利息水平與美息的聯繫性亦會較大，認為實施運作亦有困難。