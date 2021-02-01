BNO｜梁振英反駁劉慧卿：社會無義務為移民港人提供醫療教育服務

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-02-01 18:22

英國BNO「5+1」留英計劃開始接受港人申請，中方宣布反制，不再承認BNO為旅遊證件及身份證明。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿今早（1日 )在電台節目中指，有國家或因為港人移民意欲增加而放寬移民政策，呼籲當局要冷靜應對，尊重港人選擇。 全國政協副主席、前特首梁振英在Facebook反駁劉慧卿的說法，指香港人接受英國政府的BNO安排，移民到英國就是自願放棄以香港為永久居住地，質疑為何還要保留香港永久居民身份，反問這些港人有否尊重留港貢獻的港人的意願。梁振英指，香港社會無義務為不以香港為永久居住地的人提供醫療、教育和房屋等服務。

梁振英：個人意願移民 為何要保留香港永久居民身份？

梁振英指，劉慧卿十多年前曾指在台獨問題上要「尊重台灣人民的意願」：「今天你會重複這個主張嗎？我認為這類問題不是個人意願問題。」他說，香港人接受英國政府的BNO安排，就是要移民去英國，即放棄以香港為永久居住地，「個人自願作出這個選擇，還有需要保留、為甚麼要保留香港永久居民身份？」

梁振英反問，這批港人接受英國政府的安排，同時想保留香港永久居民身份，「有沒有『尊重』絕大多數留在香港繼續為香港作承擔作貢獻的香港人的意願？」他稱，在英方BNO安排下離開香港的人，就是不以香港為永久居住地，香港社會沒有義務為他們提供、也沒有可能為他們預先規劃例如醫療、教育和房屋等服務。

梁提到，這些人在喪失香港永久居民身份之後，如有需要，可以重新按香港的入境政策來港，「在香港通常居住連續滿七年之後，重新領取香港永久居民身份，恢復香港永久居民的權利和福利，這做法不合理嗎？不寬鬆嗎？」

↓1.31 BNO失出入境功能首日機場情況↓

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指權利與義務並存 梁振英：不可是是旦旦

梁振英又指，任何群體沒有只有權利，不講義務這回事，在香港，這個權利和義務並存的群體叫香港永久居民，香港永久居民可以有不同國籍，但必須是永久居民，不同國籍的永久居民在《基本法》下享有政治和其他權利，「香港社會如果繼續在永久居民身分的執行問題上是是但但，在永久居民的權利和義務關係問題上是是但但，香港就不是一個家，而是住在同一座酒店裏面的房客；我們的社會將永遠是一個只講着數，不講責任、鬆散、集體意識薄弱、不堪一擊的社會。」

他指，如果接受英國政府BNO「5+1」安排的香港人，說花六年時間獃在英國，目的是拿了英國國籍之後，回來香港定居，這種說法會在英國社會引起反彈。