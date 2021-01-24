「協商論」掀舌戰　梁振英再駁曾鈺成：特首產生毋須每屆循序漸進

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-24 12:21

全國政協副主席、前特首梁振英早前接受《香港01》訪問期間，提到《中英聯合聲明》及《基本法》均清楚列明，特首可通過選舉或協商產生，並由中央任命，認為若宣布特首改由協商產生，毋須修改《基本法》，引起政圈熱議。立法會前主席曾鈺質疑梁未有完整解讀《基本法》第45條，認為若特首改由協商產生是倒退。 梁振英昨、今兩日（23、24日）再在社交網撰文不點名反駁曾鈺成，指每一屆行政長官的產生辦法都要按「實際情況」決定，沒有說過每一屆都要「循序漸進」；而現時「實際情況」是，泛民主派要刪除《基本法》第45條的規定，反問「循序漸進」從何談起。

梁振英：無講過有選舉後就要廢止協商

曾鈺成日前接受《灼見名家》訪問時指，《基本法》第45條當中包括三個要素：「實際情況」、「循序漸進」和「由提名委員會提名後普選產生的目標」。他指，回歸以來歷任行政長官均經選舉產生，認為「從選舉改由協商產生行政長官，是退步而不是進步」。而且，《基本法》第45條第三款列明，「行政長官產生的具體辦法由附件一《香港特別行政區行政長官的產生辦法》規定」，因此若完整地解讀《基本法》第45條，就不可能以協商產生行政長官。

曾任基本法諮詢委員會秘書長的梁振英昨在Facebook撰文，指第45條真正意思是每一屆的產生辦法都要按「實際情況」，而「實際情況」只能是當時的「實際情況」，因為沒有人知道將來的「實際情況」；如果決定要朝着「有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」這個目標進發，才要「循序漸進」。

他認為，《基本法》沒有說每一屆都要「循序漸進」，也沒說有了選舉之後，第一款規定的「或協商產生」就被廢止，一切視乎到時的「實際情況」。

論「實際情況」 梁：泛民阻撓達致普選目標

梁振英指，香港近年的「實際情況」已發生巨大變化，例如泛民認為至今的選舉方式沒有認受性，並反對用《基本法》規定的「由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生」這普選辦法，堅持「公民提名，必不可少」，這就是2014年爆發「佔中」的原因。

他質疑，唯一可以滿足泛民對認受性的要求，就是把第45條中「提名委員會提名」、「由中央人民政府任命」的規定刪除，這就是「佔中」和修例風波期間組織示威和「暴動」的最終目標。

梁振英認為，現時的實際情況是：「我們心目中按照基本法規定的選舉，不是泛民心目中的選舉；基本法對普選的提名規定，也不是泛民心目中的提名要求；基本法規定行政長官當選人要由中央人民政府任命，泛民則要求中央人民政府『在民意面前』『自我約束』成為橡皮圖章。將來，泛民會繼續盡一切辦法，阻止我們達致根據基本法規定的普選目標，『循序漸進』從何談起？」

曾鈺成較早前指出，協商的形式不符《基本法》附件一。（資料圖片）

稱不論特首以任何形式產生 中央皆有權不任命

梁振英今日再在撰文補充，指行政長官不論以任何方式產生，中央政府的任命權都是實質任命權，因中央給予香港特區的高度自治權力，遠高於例如倫敦、紐約等城市的自治權力，這是由於中央對香港的額外授權，因此中央必須對特首有絕對信任。

他認為，無論是用選舉委員會選舉、普選或協商辦法產生的候任行政長官，中央政府都可以拒絕任命，「選舉委員會選舉、普選或協商，形式不同，但都沒有任命權，任命權都在中央人民政府。中央對香港有全面管治權，這是其中一個體現。」