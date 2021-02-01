BNO︱葉劉：中方反制僅象徵式無實質作用　移英港人只被當難民

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-01 11:21

北京推出反制英方容讓港人以BNO申請簽證移民的措施，宣布不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，港府亦配合相關措施。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今日（2月1日）於電台節目上提到，中方反制行動只是象徵式姿態，並無實質作用，相信如英方再有其他行動，中國才會考慮進一步應對措施。她形容，因BNO擴權而忽然赴英的港人，只是「難民」，相信他們融入英國社會有難度。

劉慧卿、葉劉淑儀。（資料圖片）

劉慧卿：應尊重香港人選擇

民主黨國際事務委員會主席劉慧卿於港台節目指，中國向來不承認雙重國籍，而從昨日新聞可見，港人離港沒有太大困難，相信反制措施暫時影響不大。她又指，眼見愈來愈多香港人打算離港，國際社會有眼見，這就是香港情況，希望指摘英國的人先撫心自問，香港到底發生什麼事，令港人寧願變賣家當都要離開。至於中英雙方互相指摘違反承諾，她指這是口水戰、各說各話居多。

劉慧卿又指，任何國家都有權按照國家利益，隨時修改自身的入境政策，既然在這個時空英國給予香港人入籍途徑，就表示英方研判過後認為有需要，大家應尊重香港人的選擇，反問：「香港人去咩國家關你咩事？」

對於有說法指，中方需要嚴格處理香港人國籍問題，劉慧卿質疑於1997年前人大已就《國籍法》有解釋，對港人雙重國籍情況從寬處理，現時部分港區人大代表、全國政協委員會、親中的商界或專業人士，都有外國國籍。她認為，如果中方刻意針對BNO持有人，或予國際社會觀感這是任意修改，無邏輯可言。

↓1.31 BNO失出入境功能首日機場情況↓

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葉劉淑儀：如「揸正嚟做」就有需要釋法

新民黨主席葉劉淑儀反駁指，中國從來沒有「批准」過雙重國籍，而論修改入境政策，英國做得最多，因為自戰後大英帝國解體，英國不再容讓原殖民地國家人民自由進出英國，修改時一樣有爭議。《1985年香港法》不讓香港人在回歸後有英國屬土公民身份，劉慧卿當時也批評得很厲害：「你（劉慧卿）話中國任意改，但改得最多就係英國。」

葉劉淑儀認為，新措施對港人沒什麼實質影響，因大部分港人出入境都是用身份證、特區護照，他們回港時用身份證入境就可。她又指，1984年時任英國外相賀維爵士曾表明，英國對香港的責任只到1997年6月30日，既然英方先違背承諾，中方自然有權根據自己理解作相應行動。

有赴英國的港人持BNO及特區護照上機。（資料圖片）

葉劉：經LOTR到英或因曾參加香港騷亂

葉劉又提到，英國現行入境規例會要求移民人士有一定的學歷、技能、財政能力，但據英國內政部數據，自2020年7月15日至2021年1月13日已有約7,000港人透過特許入境許可（Leave Outside the Rules, LOTR），獲得英國居留簽證，這批人本身不符英國指定要求。她估計，這批人當中有不少曾參加香港騷亂活動、沒有技術和學歷，也不像自小在英國接受教育的人般容易融入當地社會，「佢（英國）當你係難民。」

至於未來中方和港府會否有進一步措施，葉劉淑儀指選項有很多，嚴厲一點可以是「指定日期後嚴格執行國籍法」。就個人而言，她認為一申請BNO就即時喪失居留權並不公平，可以待真正入籍英國後才執行，政府可要求相關人士申請福利、登記為選民前，向入境處申報有沒有申請外國國籍。至於是否需要人大再釋法，葉劉認為如果中方打算「揸正嚟做」就有需要，但釋法沒有追溯力，因此都是處理往後入外國籍的人士，不影響現有者。

葉劉淑儀於商台節目上又提到，北京和特區政府不再承認BNO護照作為旅遊證件和身份證明只是象徵式姿態，無實質作用，除非英國再有其他行動，或有大批港人移居當地，中國才會考慮作進一步應對措施。她又稱，移居英國的港人在當地居住不少於180日，並符合指定條件才可入籍，屆時有機會喪失在本港參選或投票權利。

BNO近日成為中英兩日爭議點。（資料圖片／羅國輝攝）

航空工會人士：暫未發現有旅客只持BNO護照被拒入境

民用航空事業職工總會主席李永富則指，目前所收到的航空公司指引，是本港旅客出境時，需檢視此人是否持永久性居民身份證或特區護照。不過如果有人用特區護照離開香港及入境外國，日後從外國回港時只使用BNO護照，可能出現問題，因為該國家或會因為入境和出境紀錄不完整，而查問有關人士。他指，至今暫未發生只持有BNO護照而被拒入境本港的情況。