綠楊新邨R座部分居民須撤離　區議員嘆：專家來得太遲

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-02-02 12:47

新冠肺炎疫情繼續於社區傳播。政府專家顧問袁國勇昨日（2月1日）視察過後，發現荃灣綠楊新邨R座天井有垂直及橫向傳播，建議R座18樓以上04及05室撤離。 荃灣綠楊區議員潘朗聰今早（2月2日）於港台節目表示，R座18樓早於上周四已有爆發，但政府人員完全沒有前來了解，專家昨日才到達實屬太遲。

潘朗聰：R座18樓上周四已有爆發

潘朗聰指，昨日政府人員在R座守候到晚上9時左右，等相關單位居民都放工回家後，一次過接走居民，今日凌晨1時左右完成行動。他指，相關居民需檢疫14天，需在過年後，大約年初四才能回家。有居民反映，其實上周四已經發現R座18樓有多個單位居民確診，但衞生署人員當時未有前來了解，政府專家昨天才到達視察並撤走居民，來得太遲，認為專家如能及早前來，相信能更早發現問題。

潘朗聰慨嘆，政府高層與現屆區議員交流太少，妨礙了抗疫工作。他相信，由於綠楊新邨居民較多是中產，如聽到政府加強防疫措施的呼籲，大都願意配合。他承認現時區內有一定的恐慌情緒，尤其有居民擔心綠揚會否是下一個被封區域。

不過提到封區強檢，潘朗聰質疑沒有必要，因為政府過往連續數輪封區行動都找不出確診人士，而且每每引起居民恐慌。他又指，參考早前麗港城封區所發生的情況，有居民只是大叫幾句就被拘捕，擔心貿然封區會引起不必要衝突，並成為政府限制市民人身自由的藉口。

潘朗聰。（潘朗聰fb圖片）

此外，政府昨日宣布將為有需要「三無大廈」一次性清潔公共地方。深水埗南昌南區議員李庭豐表示，政府過去其實也在深水埗、元朗等地區試行「地區指導行動計劃」，為部分老舊的地區處理部分問題，包括清潔。不過他指這些行動只做過一輪，業主參與度不足；清潔的地點只限於一些大廈公用部分如大堂樓梯等，天井簷篷並不包括在內，工作流於表面，質疑如果政府今次行動模式與過往類似，對防疫的整體成效未必太大。