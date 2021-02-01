增34宗確診　綠楊新邨R座累計12宗　救世軍南山長者之家院友染疫

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-01 18:13

本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心今日（30日）宣布，新增34宗確診個案，本地個案佔29宗，當中8宗無源頭。綠楊新邨R座再增2宗個案，均屬04單位，累計共12宗個案。港大微生物學系講座教授袁國勇視察建議R座須強制檢疫，D座須強制檢測。另外現有20多宗初步確診個案，包括救世軍南山長者之家一名院友，懷疑與之前確診職員有關。 5宗輸入個案當中，有一宗尼泊爾抵港人士，於1月19日到港，在酒店檢疫12日檢測發現，個案初步找到N501Y病毒株，即在英國及南非發現的變種病毒，正待詳細分析。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨零時 ，過去24小時新增34宗確診個案，編號由10454至10487，年齡界乎2個月至83歲，為16男18女。

其中，綠楊新邨R座再增2宗個案，累計已12宗。港大微生物學系講座教授袁國勇視察建議R座須強制檢疫，D座居民因與R座個案有家庭聚會等，亦須強制檢測。張竹君表示，R座新增2宗個案屬同一單位，是04單位。以單位計，連同今日確診有3宗為個04單位，另有1宗為05單位。

員工會幫院友沖涼 屬緊密接觸

另外，本港現有20多宗初步確診個案，包括救世軍南山長者之家二樓一名院友，由於該長者須人照顧，「無乜出街」，故相信與早前確診職員個案#10148有關連，因為職員會幫院友洗澡換衫。同層其他院友、工作人員照顧的個案，及其他相關工作人員都需接受檢疫。張竹君表示，該院舍累計兩宗確診，故45名院友須檢疫，該院舍有兩層，員工人數仍點算中。

輸入個案方面有5宗，包括2宗涉及印尼外傭、及1宗菲律賓外傭於30號到港。1宗從杜拜於30日抵港。另外，有一宗尼泊爾抵港人士，於19日到港，在酒店檢疫第12日檢測確診，個案初步找到N501Y變種病毒，待詳細分析。

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