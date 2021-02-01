綠楊新邨R座疑垂直傳播撤部分居民　住戶：天井幾大風　等𨋢食正

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-01 17:59

新冠肺炎疫情反覆，荃灣綠楊新邨R座疑出現橫向及垂直「雙料傳播」，至今共7個單位、12名居民感染。香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（1日）到場視察後表示，大廈天井是他至今所視察大廈最深的一個，每層走廊位有窗，空氣可以經此傳回走廊及𨋢口位。 有需撤離居民表示，一直覺得天井空氣算流通，開窗時會「幾大風」，聽到袁國勇指出有「煙囪效應」後才感到擔心。他形容走廊天井位氣窗接近𨋢門口，等𨋢「食正」。 不少需撤離居民均指，至下午時間仍未有人通知撤離時間及安排。有住戶表示已經問過管理處但無有清楚安排，遂出外進食。亦有人從親友處得悉要撤離，放工後採購數個紅白藍膠袋及食物，並由於家中長者是長期病患者，希望當局恩恤安排一家入住同一個中心。

袁國勇今日約中午時間到場視察，其後陸續有需撒離的R座住戶返回住所作準備，有居民從外面趕回，在附近先戴上面罩及穿上雨衣才進入大廈，記者查詢時他回應「我而家都唔知咩情況」。另有不少居民到落樓到大堂詢問安排。

袁國勇指，荃灣綠楊新邨R座天井位有十米深，是他自疫情開始視察的眾多大廈當中最深的一次。（陳嘉慧攝）

住戶：天井開窗時會「幾大風」

住在20多樓的陳先生是需要撒離的住戶之一，對於天井位疑出現「煙囪效應」，他表示，不覺得天井位有異味，又一直覺得天井空氣尚算流通，開窗時會「幾大風」，以為會吹散病毒，直到聽到袁國勇指出有「煙囪效應」後才感到擔心。

天井位氣窗接近𨋢門口 等𨋢「食正」

他又認為走廊如不開氣窗，便會有點「焗」，而最近走廊𨋢口位置的兩道氣窗均有開啟，空氣變得流通，但未料病毒因此傳到走廊。他形容走廊天井位氣窗接近𨋢門口，等𨋢「食正」。

陳先生向記者展示今早有穿保護衣人員上樓，他指，畫面右上方有光線處便是氣窗，正對𨋢口。（陳嘉慧攝）

他表示，今早當局有派人拍門查詢住戶是否已做檢測，但當時未宣布要撤離，因此對方無提供相關資訊。他得知要撤離後曾向管理處及其他相關部門查詢，惟沒有人能回答得多詳情，他於是外出午膳。

有居民從外面趕回，在附近先戴上面罩及穿上雨衣才進入大廈。（歐嘉樂攝）

住戶指至今未收到通知 「滿頭問號」

另有同樣要撤離的高層住戶指，從親友處得悉要撤離，放工後便採購數個紅白藍膠袋及食物，以作準備，但至今未收到當局通知，未知要撤離多長時間，又不清楚自己將會到酒店，還是檢疫中心，「滿頭問號」。她未示，家中一共有四人，上週已聽從政府強制檢測令進行病毒檢測，四人均呈陰性。她對要撒離感到擔心，因家中兩名長者是長期病患者，希望當局恩恤安排一家入住同一個中心。

有住戶指，從親友處得悉要撒離，放工後便採購數個紅白藍膠袋及食物，以作準備，但至今未收到當局通知。（陳嘉慧攝）

今早7時已有當局人員到場

住在低層的張小姐表示，今早7時開始已有相關人員到場，至中午才見有宣布，形容是場「大龍鳳」。她指出，04、05室座向與大廈大門同一方向，又形容大廈清潔尚可，只是個別天井有較多垃圾。張小姐說，大廈於上週已要強制檢測，自已亦於上星期三已完成檢測，但大廈其後每天都有新個案，表示都預料到有可能要進一步撒離。

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