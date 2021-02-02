BNO｜林鄭斥英國政府滿口歪理　稱英國為經濟利益背信棄義

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-02-02 23:31

英國早前因應香港政治局勢，放寬BNO申請入籍資格，容許港人以「5+1」年期申請入籍。中方及港府隨即作出反制，自上月31日起，不再承認BNO作為旅行證件及身份證明。 特首林鄭月娥今日（2日）再就事件回應，指摘英國政府違背承諾，為持有BNO的港人提供在英居留權和入籍的路徑。她又引述港府早前的新聞公告中，暗指英方今次冒背信棄義之名，實有其經濟利益的考慮。對於有人認為英國作為大經濟體，不會在乎從香港得到的好處，林鄭指香港一直是英國重要的外來投資來源地，英國的地產發展商也明顯視港人為主要銷售對象。

林鄭指，自己2017年上任後不久便訪問英國，開拓更大的合作空間。（林鄭FB）

林鄭在facebook撰文，提到根據數字，英國是香港向外投資（Outward Direct Investment）排名榜上的第六名，截至2019年年底，投資額達2,800億元；而香港在2018年，則排在英國外資來源地（Foreign Direct Investment）的第12位。她又指，英國的地產發展商，也明顯視港人為主要銷售對象，翻開過去兩星期的主要報章，竟然有多達20個關於英國樓盤的廣告；她認識的本港企業家，就有幾位在倫敦擁有整幢商業大厦，形容這些都是實實在在的經濟利益。

林鄭表示，香港和英國有長期的商貿合作，而香港和倫敦又是國際金融中心，隨着中英兩國在國家主席習近平幾年前訪英，而開啟的黃金時代和英國脱歐後的國際策略，自己亦在2017年上任後不久便訪問英國，開拓更大的合作空間。她強調，這才是為自身經濟發展的正道，而非以「政治包裝，滿口歪理」，甚至違背承諾，為經濟目的護航。