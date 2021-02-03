內地律師盧思位、任全牛被褫奪執業資格　12港人家屬譴責莫須有

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-03 14:55

12港人關注組今天（3日）指，受家屬委託代表喬映瑜的內地律師盧思位、與代表黃偉然的內地律師任全牛，今天分別遭河南及四川省司法局撤銷律師執照。 12港人家屬批評有關做法「莫須有」，並予以強烈譴責。

內地律師任全牛遭四川省司法局撤銷律師執照。

喬映瑜家人讚盧思位專業

上月初，任全牛、盧思位收到當地司法局通知，稱要吊銷其執業資格。盧思位被指多次在網上發表不當言論，觸犯《律師法》和《律師執業管理辦法》相關規定，擬吊銷其律師執照。任全牛則被指在2018年11月7日「代理張某朗等人利用邪教組織破壞法律實施罪」一案時，在庭審期間有關行為違反了《律師執業管理辦法》第三十九條第（三）項的規定，形容其「違法行為」性質和情節「惡劣」，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響。

二人隨後要求召開聽證會，就吊銷執業資格作出申辯，據報指二人前往出席聽證會期間，被不知名人士阻撓。

12港人關注組批評，中國當局以「專業資格審查」為名，實際上是政治打壓之實，「既是對兩位律師多年來協助人權案件的報復，亦是藉此殺雞儆猴，威嚇中國律師不可插手任何與香港人有關的案件」。關注組擔心，日後若有港人在內地受審，亦難以再覓得獨立法律代表。12港人家屬再次感謝盧思位、任全牛及其他中國人權律師對12港人的協助。

喬映瑜家人表示，盧思位用心處理其妹妹的案件，非常投入及專業，「對他的無私奉獻，我們高度讚揚」，認為盧思位被吊銷律師執照，中國因此損失了一個貢獻國家的人才，對此事深表遺憾及無力。