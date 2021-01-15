12港人｜盧思位被吊銷律師牌照　司法廳批發文數量多、主觀惡意深

12港人涉偷越邊境案中，除兩名未成年者獲不起訴並送返港，其餘10人分別被判囚7個月至3年不等，目前正在深圳服刑。 受家屬委託的律師盧思位及任全牛事後遭四川司法廳吊銷律師執業證書，其中受喬映瑜家屬委託的律師盧思位，本周三（13日）出席聽證會後，今日（15日）收到四川司法廳通知，指「證據確實充分，程序合法」，決定吊銷他的律師執業證書。

四川司法廳的處罰決定書指，盧思位自2019年以來，多次在網上發表危害國家安全的言論，又多次對案件公開發表不當言論，嚴重損害律師行業形象，造成惡劣社會影響。

決定書亦表示，周三的聽證會中，聽取了盧思位及其委託代理人的陳述和申辯意見，依法進行了舉證及質證，認為盧思位發表不當言論的「時間跨度長、發文數量多、主觀惡意深」，形容情節嚴重，證據確實充份，程序合法，因此決定吊銷盧的律師執照。

另一名受委託的內地律師任全牛，今日前往河南省司法廳拿取文件，準備下周二（19日）早上進行的吊銷律師牌照聽證會，並猜測聽證會應准公開旁聽。

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盧思位不認同決定 稱保留行政訴訟權利

盧思位回應吊銷執業證書時指，四川司法廳是以他在網上發言為由吊銷證書，違反《聯合國世界人權宣言》及《中華人民共和國憲法》，自己不認同決定，並保留行政訴訟權利。

盧思位早前曾發聲明，認為吊銷牌照與12港人案有關，並指案件尚未立案，當局已擬定吊銷其律師執照，質疑有人濫用職權。盧思位指，律師執照被吊銷是多年處理人權案件積累的結果，而12港人案是決定性因素，強調「無怨無悔。謝謝大家關注」。

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